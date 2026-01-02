Кампанія декларування публічних службовців розпочалася – що треба перевірити, чим користуватися

Подання декларацій здійснюється виключно в електронному форматі через систему Національного агентства з питань запобігання корупції.назк

В Україні з 1 січня 2026 року розпочалася щорічна кампанія декларування доходів та майна для публічних службовців. У межах кампанії подаються декларації за 2025 рік.

Кінцевий строк подання — 31 березня 2026 року включно.

НАЗК звертає увагу на важливість завчасного заповнення декларації. Це дає можливість уважно перевірити відомості, уникнути технічних помилок і зменшити навантаження на систему в останні дні кампанії.

Як розповідала «Судово-юридична газета», зокрема, декларантам рекомендують користуватися ІТ-інструментами для заповнення декларації:

функцією Реєстру декларацій «Дані для декларації»: це зручний інструмент, який надає декларанту можливість на стадії створення чернетки декларації отримати з 15 реєстрів дані про активи та доходи, у тому числі про членів вашої сім’ї і їх активи, попередньо отримавши їх погодження через мобільний застосунок «Дія».

часткове автозаповнення декларації: перший крок (для тих, хто вже подавав декларації раніше) - створення чернетки декларації на основі попередньої дозволяє частково перенести інформацію до раніше заповнених розділів декларації; другий крок (для всіх декларантів) - автозаповнити дев’ять з 16 розділів декларації, можна заповнювати “з нуля”, а можна доповнити лише новою інформацією, яка наявна в реєстрах, до яких НАЗК має автоматизований доступ.

Частину інформації в чернетку декларації все ж потрібно буде внести самостійно «вручну». Про що варто знати декларанту перед тим як вносити дані в декларацію «вручну»:

майже до кожного поля декларації є підказка, яку можна знайти при наведенні на поле; розширено перелік видів обʼєктів у випадаючому списку майже кожного розділу декларації, доповнено його тими обʼєктами, що найчастіше декларувалися в останні звітні періоди; до кожного розділу декларації додано інтерактивні посилання на актуальні роз’яснення НАЗК – Базу знань, що містять корисні рекомендації як заповнити декларацію, у тому числі на прикладах з життєвих ситуацій; після заповнення кожного розділу декларації Реєстр декларацій виконує логічну перевірку внесених даних та підказує, де можуть бути помилки. Результати такої перевірки будуть зазначені в описі помилки біля поля, при переході до наступного розділу та при збереженні декларації: якщо допущено помилку - про неї буде вказано вгорі розділу або відповідного запису; тим, хто отримав довідку про результати автоматизованої перевірки декларації за попередні періоди, радимо скористатися нею, адже вона допоможе самостійно звірити внесені дані в чернетку декларації з даними, наявними в реєстрах.

Для того, щоб не витрачати багато часу та не помилятися при внесенні даних «вручну», передбачено в формі декларації низку зручних інструментів:

адреси: у декларації використовується офіційний державний довідник адрес — КАТОТТГ (Класифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад). Адресу потрібно заповнювати послідовно — від поштового індексу до населеного пункту та вулиці. Це дозволяє системі пропонувати вам правильні відомості для уникнення помилок. Обирайте один із запропонованих варіантів;

транспортні засоби: марка і модель автомобіля обираються із довідника. Набирайте перші літери і виберіть один із запропонованих варіантів;

юридичні особи: незалежно від розділу її назву можна автозаповнити за кодом ЄДРПОУ, а відтепер і навпаки - за назвою юридичної особи - набирайте будь-яку частину назви, виберіть один із запропонованих варіантів і автоматизовано буде внесено код ЄДРПОУ;

банківські рахунки: не потрібно зазначати номери рахунків (IBAN). У декларації вказуються лише банківська або інша фінансова установа, в якій відкриті рахунки, при чому установу банку треба вказати один раз, навіть якщо у вас декілька рахунків в цьому банку, і додати себе або члена сім’ї (за наявності), якщо вони є клієнтами того ж самого банку/установи;

державні цінні папери: ОВДП, ОЗДП, казначейські зобов’язання, державні деривативи. Дані про емітента таких цінних паперів система заповнює автоматично. Декларанту достатньо лише обрати вид такого цінного паперу;

окремі види доходів: автоматично заповнюються дані про джерело, якщо вид доходу такий: погашення ОВДП, процентів від погашення ОВДП, виплати ВПО, «єПідтримка», «Зимова підтримка», Національний кешбек;

валюта: у розділах 12 та 13 декларації при обранні валюти поряд із літерним кодом валюти додано її повну назву (UAH — українська гривня, USD — долар США, EUR — євро);

видатки і правочини: додано логічні перевірки, які не дозволять декларанту помилитись і, наприклад, поставити суму отриманого доходу від продажу майна у поле щодо видатку.

Що варто перевірити:

Кваліфікований електронний підпис (КЕП)

Перевірити строк дії КЕП та актуальність електронної пошти.

НАЗК рекомендує використовувати операційні системи Windows 10 або 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а також браузер Google Chrome останньої версії. Використання інших ОС, телефонів чи планшетів може призвести до технічних збоїв під час заповнення декларації.

НАЗК рекомендує використовувати операційні системи Windows 10 або 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а також браузер Google Chrome останньої версії. Використання інших ОС, телефонів чи планшетів може призвести до технічних збоїв під час заповнення декларації. Прожитковий мінімум на 2025 рік

Цей показник впливає на коректність заповнення низки розділів декларації, тож декларантам слід заздалегідь ознайомитися з його розміром.

Де шукати допомогу

За роз’ясненнями щодо декларування можна звернутися до Бази знань НАЗК та навчальної платформи агентства.

У разі виникнення додаткових питань НАЗК просить спершу звернутися до уповноваженої особи з питань запобігання корупції у своїй установі, а також бути готовими озвучити її позицію при зверненні на гарячу лінію.

Контакти НАЗК:

