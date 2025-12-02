До старту кампанії декларування публічних службовців залишився місяць – що треба перевірити

З 1 січня 2026 року публічні службовці розпочнуть щорічне декларування за 2025 рік.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 січня 2026 року розпочнеться щорічна кампанія декларування для публічних службовців за 2025 рік. Подати декларації можна буде до 31 березня 2026 року включно.

Посадовців варто заздалегідь підготуватися до подання документів та звернути увагу на кілька важливих аспектів.

Що варто перевірити вже зараз пояснили у Національному агентстві з питань запобігання корупції:

Кваліфікований електронний підпис (КЕП)

Перевірити строк дії КЕП та актуальність електронної пошти.

Перевірити строк дії КЕП та актуальність електронної пошти. Технічні вимоги для роботи з Реєстром

НАЗК рекомендує використовувати операційні системи Windows 10 або 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а також браузер Google Chrome останньої версії. Використання інших ОС, телефонів чи планшетів може призвести до технічних збоїв під час заповнення декларації.

НАЗК рекомендує використовувати операційні системи Windows 10 або 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а також браузер Google Chrome останньої версії. Використання інших ОС, телефонів чи планшетів може призвести до технічних збоїв під час заповнення декларації. Прожитковий мінімум на 2025 рік

Цей показник впливає на коректність заповнення низки розділів декларації, тож декларантам слід заздалегідь ознайомитися з його розміром.

Де шукати допомогу

За роз’ясненнями щодо декларування можна звернутися до Бази знань НАЗК та навчальної платформи агентства.

У разі виникнення додаткових питань НАЗК просить спершу звернутися до уповноваженої особи з питань запобігання корупції у своїй установі, а також бути готовими озвучити її позицію при зверненні на гарячу лінію.

Контакти НАЗК:

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.