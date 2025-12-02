До старта кампании декларирования публичных служащих остался месяц – что нужно проверить

С 1 января 2026 года публичные служащие приступят к ежегодному декларированию за 2025 год.

С 1 января 2026 года начнется ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год. Подать декларации можно будет до 31 марта 2026 года включительно.

Чиновникам стоит заранее подготовиться к подаче документов и обратить внимание на несколько важных аспектов.

Что стоит проверить уже сейчас, объяснили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции:

Квалифицированная электронная подпись (КЭП)

Проверьте срок действия КЭП и актуальность электронной почты.

Технические требования для работы с Реестром

НАЗК рекомендует использовать операционные системы Windows 10 или 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а также браузер Google Chrome последней версии. Использование других ОС, телефонов или планшетов может привести к техническим сбоям при заполнении декларации.

Прожиточный минимум на 2025 год

Этот показатель влияет на корректность заполнения ряда разделов декларации, поэтому декларантам следует заранее ознакомиться с его размером.

Где искать помощь

За разъяснениями по декларированию можно обратиться к Базе знаний НАЗК и учебной платформе агентства.

В случае возникновения дополнительных вопросов НАЗК просит сначала обратиться к уполномоченному по вопросам предотвращения коррупции в своем учреждении, а также быть готовыми озвучить его позицию при обращении на горячую линию.

Контакты НАЗК:

