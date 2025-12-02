До старта кампании декларирования публичных служащих остался месяц – что нужно проверить
С 1 января 2026 года начнется ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год. Подать декларации можно будет до 31 марта 2026 года включительно.
Чиновникам стоит заранее подготовиться к подаче документов и обратить внимание на несколько важных аспектов.
Что стоит проверить уже сейчас, объяснили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции:
- Квалифицированная электронная подпись (КЭП)
Проверьте срок действия КЭП и актуальность электронной почты.
- Технические требования для работы с Реестром
НАЗК рекомендует использовать операционные системы Windows 10 или 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а также браузер Google Chrome последней версии. Использование других ОС, телефонов или планшетов может привести к техническим сбоям при заполнении декларации.
- Прожиточный минимум на 2025 год
Этот показатель влияет на корректность заполнения ряда разделов декларации, поэтому декларантам следует заранее ознакомиться с его размером.
Где искать помощь
За разъяснениями по декларированию можно обратиться к Базе знаний НАЗК и учебной платформе агентства.
В случае возникновения дополнительных вопросов НАЗК просит сначала обратиться к уполномоченному по вопросам предотвращения коррупции в своем учреждении, а также быть готовыми озвучить его позицию при обращении на горячую линию.
Контакты НАЗК:
- контакт-центр: (044) 200-06-94
- электронная почта: [email protected].
