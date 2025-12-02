  1. В Украине

До старта кампании декларирования публичных служащих остался месяц – что нужно проверить

16:12, 2 декабря 2025
С 1 января 2026 года публичные служащие приступят к ежегодному декларированию за 2025 год.
До старта кампании декларирования публичных служащих остался месяц – что нужно проверить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С 1 января 2026 года начнется ежегодная кампания декларирования для публичных служащих за 2025 год. Подать декларации можно будет до 31 марта 2026 года включительно.

Чиновникам стоит заранее подготовиться к подаче документов и обратить внимание на несколько важных аспектов.

Что стоит проверить уже сейчас, объяснили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции:

  • Квалифицированная электронная подпись (КЭП)

Проверьте срок действия КЭП и актуальность электронной почты.

  • Технические требования для работы с Реестром

НАЗК рекомендует использовать операционные системы Windows 10 или 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а также браузер Google Chrome последней версии. Использование других ОС, телефонов или планшетов может привести к техническим сбоям при заполнении декларации.

  • Прожиточный минимум на 2025 год

Этот показатель влияет на корректность заполнения ряда разделов декларации, поэтому декларантам следует заранее ознакомиться с его размером.

Где искать помощь

За разъяснениями по декларированию можно обратиться к Базе знаний НАЗК и учебной платформе агентства.

В случае возникновения дополнительных вопросов НАЗК просит сначала обратиться к уполномоченному по вопросам предотвращения коррупции в своем учреждении, а также быть готовыми озвучить его позицию при обращении на горячую линию.

Контакты НАЗК:

  • контакт-центр: (044) 200-06-94
  • электронная почта: [email protected].

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

декларация госслужащие НАПК реестр деклараций декларирование электронная декларация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Работа для иностранцев в Украине по-новому — как законодатели хотят отменить старые разрешения и ввести единый документ

В настоящее время в Верховной Раде Украины зарегистрированы сразу три законопроекта, которые предусматривают существенное обновление правил трудоустройства иностранных граждан и лиц без гражданства.

Местное самоуправление: пять шагов, которые должны обеспечить реформы децентрализации

В Буче обсудили реформы, которые необходимо пройти Украине по пути евроинтеграции и децентрализации власти.

Владелец сможет требовать демонтаж самострой даже, если его не лишают владения имуществом – законопроект

Законопроект №14259 предлагает системное уточнение механизмов защиты права собственности в случаях, когда собственника не лишают владения, но его правомочия фактически нарушаются.

В Украине могут продлить срок на оцифровку трудовых книжек

Через войну оцифровку трудовых книжек могут продлить, чтобы не допустить потери данных о трудовом стаже украинцев.

Исковая давность не будет применяться к негаторным искам – в Раде зарегистрировали законопроект

Законопроект № 14260 предлагает расширить перечень случаев, на которые не распространяется исковая давность, — и таким образом изменить подходы к защите прав в гражданских спорах.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]