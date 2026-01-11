В Минюсте напомнили тонкости секретного завещания

Отличие между завещанием и секретным завещанием заключается в том, что обычное завещание предусматривает ознакомление нотариуса с содержанием распоряжения наследодателя, тогда как секретное завещание удостоверяется нотариусом без ознакомления с его текстом.

Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины напомнило, что завещание — это личное распоряжение физического лица на случай своей смерти. Нотариус удостоверяет завещания физических лиц с полной гражданской дееспособностью, в том числе супругов, составленные в соответствии с требованиями статей 1233–1257 Гражданского кодекса Украины и лично поданные нотариусу.

На практике встречаются случаи, когда люди выбирают секретное завещание ради максимальной приватности и защиты от возможного давления. Такой выбор позволяет избежать семейных конфликтов, связанных с имущественными вопросами, и завещать свое имущество в соответствии с собственным видением, независимо от ожиданий родственников. Эта форма позволяет сохранить волеизъявление лица в тайне до момента его официального оглашения.

Отличие между завещанием и секретным завещанием заключается в том, что обычное завещание предусматривает ознакомление нотариуса с содержанием распоряжения наследодателя, тогда как секретное завещание удостоверяется нотариусом без ознакомления с его текстом.

Секретное завещание подается наследодателем в запечатанном конверте с проставлением на нем личной подписи. Вскрытие такого конверта происходит после смерти завещателя. Если подпись на конверте была проставлена не в присутствии нотариуса, завещатель лично подтверждает, что подпись принадлежит ему.

Перед удостоверением нотариус разъясняет завещателю, что текст завещания должен быть изложен таким образом, чтобы распоряжения не вызывали неясностей или споров после открытия наследства.

На конверте нотариус делает удостоверительную надпись, скрепляет ее печатью и в присутствии завещателя помещает его в другой конверт и опечатывает. При этом на внешнем конверте указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения завещателя, а также дата принятия завещания на хранение. Секретные завещания хранятся в отдельном пакете в металлических шкафах или сейфах.

После получения информации об открытии наследства и подачи свидетельства о смерти завещателя нотариус назначает день оглашения содержания завещания. О данной дате уведомляются члены семьи и родственники наследодателя, если их место проживания известно, либо осуществляется уведомление через печатные средства массовой информации.

В присутствии заинтересованных лиц и двух свидетелей нотариус вскрывает конверт, в котором хранилось завещание, и оглашает его содержание. По результатам составляется протокол, который подписывают нотариус и свидетели. В протоколе указываются дата, время и место его составления, дата удостоверения и принятия на хранение секретного завещания, фамилии, имена и отчества лиц, присутствовавших при оглашении, сведения об уведомлении тех, кто не явился, либо о публикации в печатных средствах массовой информации, состояние завещания, состояние конверта, в котором оно хранилось, а также полностью воспроизводится текст завещания.

Нотариус или заведующий государственным нотариальным архивом после получения заявления об отмене секретного завещания, а также в случае удостоверения нового завещания делают соответствующую отметку в реестре для регистрации нотариальных действий и в алфавитной книге учета завещаний.

В случае отмены секретного завещания по заявлению завещателя нотариус возвращает ему подписанный конверт, в котором хранилось секретное завещание. Подлинность подписи завещателя на таком заявлении подлежит нотариальному удостоверению.

