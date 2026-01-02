  1. В Украине

Кампания декларирования публичных служащих началась – что нужно проверить, чем пользоваться

11:18, 2 января 2026
С 1 января 2026 года стартовала кампания декларирования для публичных служащих: подача деклараций за 2025 год до 31 марта

В Украине с 1 января 2026 года началась ежегодная кампания декларирования доходов и имущества для публичных служащих. В рамках кампании подаются декларации за 2025 год.

Крайний срок подачи — 31 марта 2026 года включительно.

Подача деклараций осуществляется исключительно в электронном формате через систему Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

НАПК обращает внимание на важность заблаговременного заполнения декларации. Это дает возможность внимательно проверить сведения, избежать технических ошибок и уменьшить нагрузку на систему в последние дни кампании.

Как рассказывала «Судебно-юридическая газета», в частности, декларантам рекомендуют пользоваться ИТ-инструментами для заполнения декларации:

  • функцией Реестра деклараций «Данные для декларации»: это удобный инструмент, который предоставляет декларанту возможность на стадии создания черновика декларации получить из 15 реестров данные об активах и доходах, в том числе о членах вашей семьи и их активах, предварительно получив их согласие через мобильное приложение «Дія».
  • частичным автозаполнением декларации: первый шаг (для тех, кто уже подавал декларации ранее) — создание черновика декларации на основе предыдущей позволяет частично перенести информацию в ранее заполненные разделы декларации; второй шаг (для всех декларантов) — автозаполнить девять из 16 разделов декларации, можно заполнять «с нуля», а можно дополнить только новой информацией, которая имеется в реестрах, к которым НАЗК имеет автоматизированный доступ.

Часть информации в черновик декларации все же необходимо будет внести самостоятельно «вручную». О чем стоит знать декларанту перед тем как вносить данные в декларацию «вручную»:

  • почти к каждому полю декларации есть подсказка, которую можно найти при наведении на поле;
  • расширен перечень видов объектов в выпадающем списке почти каждого раздела декларации, дополнен теми объектами, которые чаще всего декларировались в последние отчетные периоды;
  • к каждому разделу декларации добавлены интерактивные ссылки на актуальные разъяснения НАЗК — Базу знаний, содержащие полезные рекомендации о том, как заполнять декларацию, в том числе на примерах жизненных ситуаций;
  • после заполнения каждого раздела декларации Реестр деклараций выполняет логическую проверку внесенных данных и подсказывает, где могут быть ошибки. Результаты такой проверки будут указаны в описании ошибки возле поля, при переходе к следующему разделу и при сохранении декларации: если допущена ошибка — о ней будет указано вверху раздела или соответствующей записи;
  • тем, кто получил справку о результатах автоматизированной проверки декларации за предыдущие периоды, рекомендуем воспользоваться ею, так как она поможет самостоятельно сверить внесенные данные в черновик декларации с данными, имеющимися в реестрах.

Для того чтобы не тратить много времени и не ошибаться при внесении данных «вручную», в форме декларации предусмотрен ряд удобных инструментов:

  • адреса: в декларации используется официальный государственный справочник адресов — КАТОТТГ (Классификатор административно-территориальных единиц и территорий территориальных громад). Адрес необходимо заполнять последовательно — от почтового индекса до населенного пункта и улицы. Это позволяет системе предлагать корректные сведения для избежания ошибок. Выбирайте один из предложенных вариантов;
  • транспортные средства: марка и модель автомобиля выбираются из справочника. Набирайте первые буквы и выберите один из предложенных вариантов;
  • юридические лица: независимо от раздела ее название можно автозаполнить по коду ЕГРПОУ, а теперь и наоборот — по названию юридического лица: набирайте любую часть названия, выберите один из предложенных вариантов, и автоматически будет внесен код ЕГРПОУ;
  • банковские счета: не нужно указывать номера счетов (IBAN). В декларации указываются только банковское или иное финансовое учреждение, в котором открыты счета, при этом учреждение банка нужно указывать один раз, даже если у вас несколько счетов в этом банке, и добавить себя или члена семьи (при наличии), если они являются клиентами того же банка/учреждения;
  • государственные ценные бумаги: ОВГЗ, ОЗГЗ, казначейские обязательства, государственные деривативы. Данные об эмитенте таких ценных бумаг система заполняет автоматически. Декларанту достаточно лишь выбрать вид такой ценной бумаги;
  • отдельные виды доходов: автоматически заполняются данные об источнике, если вид дохода такой: погашение ОВГЗ, процентов от погашения ОВГЗ, выплаты ВПЛ, «єПідтримка», «Зимняя поддержка», Национальный кешбэк;
  • валюта: в разделах 12 и 13 декларации при выборе валюты рядом с буквенным кодом валюты добавлено ее полное название (UAH — украинская гривна, USD — доллар США, EUR — евро);
  • расходы и сделки: добавлены логические проверки, которые не позволят декларанту ошибиться и, например, указать сумму полученного дохода от продажи имущества в поле расходов.

Что стоит проверить:

  • Квалифицированная электронная подпись (КЭП)

Проверьте срок действия КЭП и актуальность электронной почты.

  • Технические требования для работы с Реестром

НАЗК рекомендует использовать операционные системы Windows 10 или 11, MacOS, CentOS, Ubuntu, а также браузер Google Chrome последней версии. Использование других ОС, телефонов или планшетов может привести к техническим сбоям при заполнении декларации.

  • Прожиточный минимум на 2025 год

Этот показатель влияет на корректность заполнения ряда разделов декларации, поэтому декларантам следует заранее ознакомиться с его размером.

Где искать помощь

За разъяснениями по декларированию можно обратиться к Базе знаний НАЗК и учебной платформе агентства.

В случае возникновения дополнительных вопросов НАЗК просит сначала обратиться к уполномоченному по вопросам предотвращения коррупции в своем учреждении, а также быть готовыми озвучить его позицию при обращении на горячую линию.

Контакты НАЗК:

  • контакт-центр: (044) 200-06-94
  • электронная почта: [email protected].

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

госслужащие НАПК госслужба декларирование

