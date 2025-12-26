  1. В Украине

Как заполнить декларацию без ошибок: инструменты НАПК для автоматического заполнения из реестров

09:24, 26 декабря 2025
Инструменты НАПК для удобного заполнения электронных деклараций публичных служащих.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, чтобы сделать процесс подачи деклараций более простым и удобным для декларантов, внедрило ряд инструментов, которые позволяют быстрее заполнять большинство разделов декларации и уменьшать количество технических ошибок.

В частности, декларантам рекомендуют пользоваться ИТ-инструментами для заполнения декларации:

  • функцией Реестра деклараций «Данные для декларации»: это удобный инструмент, который предоставляет декларанту возможность на стадии создания черновика декларации получить из 15 реестров данные об активах и доходах, в том числе о членах вашей семьи и их активах, предварительно получив их согласие через мобильное приложение «Дія».
  • частичным автозаполнением декларации: первый шаг (для тех, кто уже подавал декларации ранее) — создание черновика декларации на основе предыдущей позволяет частично перенести информацию в ранее заполненные разделы декларации; второй шаг (для всех декларантов) — автозаполнить девять из 16 разделов декларации, можно заполнять «с нуля», а можно дополнить только новой информацией, которая имеется в реестрах, к которым НАЗК имеет автоматизированный доступ.

Часть информации в черновик декларации все же необходимо будет внести самостоятельно «вручную». О чем стоит знать декларанту перед тем как вносить данные в декларацию «вручную»:

  • почти к каждому полю декларации есть подсказка, которую можно найти при наведении на поле;
  • расширен перечень видов объектов в выпадающем списке почти каждого раздела декларации, дополнен теми объектами, которые чаще всего декларировались в последние отчетные периоды;
  • к каждому разделу декларации добавлены интерактивные ссылки на актуальные разъяснения НАЗК — Базу знаний, содержащие полезные рекомендации о том, как заполнять декларацию, в том числе на примерах жизненных ситуаций;
  • после заполнения каждого раздела декларации Реестр деклараций выполняет логическую проверку внесенных данных и подсказывает, где могут быть ошибки. Результаты такой проверки будут указаны в описании ошибки возле поля, при переходе к следующему разделу и при сохранении декларации: если допущена ошибка — о ней будет указано вверху раздела или соответствующей записи;
  • тем, кто получил справку о результатах автоматизированной проверки декларации за предыдущие периоды, рекомендуем воспользоваться ею, так как она поможет самостоятельно сверить внесенные данные в черновик декларации с данными, имеющимися в реестрах.

Для того чтобы не тратить много времени и не ошибаться при внесении данных «вручную», в форме декларации предусмотрен ряд удобных инструментов:

  • адреса: в декларации используется официальный государственный справочник адресов — КАТОТТГ (Классификатор административно-территориальных единиц и территорий территориальных громад). Адрес необходимо заполнять последовательно — от почтового индекса до населенного пункта и улицы. Это позволяет системе предлагать корректные сведения для избежания ошибок. Выбирайте один из предложенных вариантов;
  • транспортные средства: марка и модель автомобиля выбираются из справочника. Набирайте первые буквы и выберите один из предложенных вариантов;
  • юридические лица: независимо от раздела ее название можно автозаполнить по коду ЕГРПОУ, а теперь и наоборот — по названию юридического лица: набирайте любую часть названия, выберите один из предложенных вариантов, и автоматически будет внесен код ЕГРПОУ;
  • банковские счета: не нужно указывать номера счетов (IBAN). В декларации указываются только банковское или иное финансовое учреждение, в котором открыты счета, при этом учреждение банка нужно указывать один раз, даже если у вас несколько счетов в этом банке, и добавить себя или члена семьи (при наличии), если они являются клиентами того же банка/учреждения;
  • государственные ценные бумаги: ОВГЗ, ОЗГЗ, казначейские обязательства, государственные деривативы. Данные об эмитенте таких ценных бумаг система заполняет автоматически. Декларанту достаточно лишь выбрать вид такой ценной бумаги;
  • отдельные виды доходов: автоматически заполняются данные об источнике, если вид дохода такой: погашение ОВГЗ, процентов от погашения ОВГЗ, выплаты ВПЛ, «єПідтримка», «Зимняя поддержка», Национальный кешбэк;
  • валюта: в разделах 12 и 13 декларации при выборе валюты рядом с буквенным кодом валюты добавлено ее полное название (UAH — украинская гривна, USD — доллар США, EUR — евро);
  • расходы и сделки: добавлены логические проверки, которые не позволят декларанту ошибиться и, например, указать сумму полученного дохода от продажи имущества в поле расходов.

декларация госслужащие НАПК

