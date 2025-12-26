Як заповнити декларацію без помилок: інструменти НАЗК для автоматичного заповненння з реєстрів

Інструменти НАЗК для зручного заповнення електронних декларацій публічних службовців.

Національне агентство з питань запобігання корупції, щоб зробити процес подання декларацій простішим і зручнішим для декларантів, впровадило низку інструментів, які дозволяють швидше заповнювати більшість розділів декларації та зменшувати кількість технічних помилок.

Зокрема, декларантам рекомендують користуватися ІТ-інструментами для заповнення декларації:

функцією Реєстру декларацій «Дані для декларації»: це зручний інструмент, який надає декларанту можливість на стадії створення чернетки декларації отримати з 15 реєстрів дані про активи та доходи, у тому числі про членів вашої сім’ї і їх активи, попередньо отримавши їх погодження через мобільний застосунок «Дія».

часткове автозаповнення декларації: перший крок (для тих, хто вже подавав декларації раніше) - створення чернетки декларації на основі попередньої дозволяє частково перенести інформацію до раніше заповнених розділів декларації; другий крок (для всіх декларантів) - автозаповнити дев’ять з 16 розділів декларації, можна заповнювати “з нуля”, а можна доповнити лише новою інформацією, яка наявна в реєстрах, до яких НАЗК має автоматизований доступ.

Частину інформації в чернетку декларації все ж потрібно буде внести самостійно «вручну». Про що варто знати декларанту перед тим як вносити дані в декларацію «вручну»:

майже до кожного поля декларації є підказка, яку можна знайти при наведенні на поле; розширено перелік видів обʼєктів у випадаючому списку майже кожного розділу декларації, доповнено його тими обʼєктами, що найчастіше декларувалися в останні звітні періоди; до кожного розділу декларації додано інтерактивні посилання на актуальні роз’яснення НАЗК – Базу знань, що містять корисні рекомендації як заповнити декларацію, у тому числі на прикладах з життєвих ситуацій; після заповнення кожного розділу декларації Реєстр декларацій виконує логічну перевірку внесених даних та підказує, де можуть бути помилки. Результати такої перевірки будуть зазначені в описі помилки біля поля, при переході до наступного розділу та при збереженні декларації: якщо допущено помилку - про неї буде вказано вгорі розділу або відповідного запису; тим, хто отримав довідку про результати автоматизованої перевірки декларації за попередні періоди, радимо скористатися нею, адже вона допоможе самостійно звірити внесені дані в чернетку декларації з даними, наявними в реєстрах.

Для того, щоб не витрачати багато часу та не помилятися при внесенні даних «вручну», передбачено в формі декларації низку зручних інструментів:

адреси : у декларації використовується офіційний державний довідник адрес — КАТОТТГ (Класифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад). Адресу потрібно заповнювати послідовно — від поштового індексу до населеного пункту та вулиці. Це дозволяє системі пропонувати вам правильні відомості для уникнення помилок. Обирайте один із запропонованих варіантів;

: у декларації використовується офіційний державний довідник адрес — (Класифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад). Адресу потрібно заповнювати послідовно — від поштового індексу до населеного пункту та вулиці. Це дозволяє системі пропонувати вам правильні відомості для уникнення помилок. Обирайте один із запропонованих варіантів; транспортні засоби : марка і модель автомобіля обираються із довідника. Набирайте перші літери і виберіть один із запропонованих варіантів;

: марка і модель автомобіля обираються із довідника. Набирайте перші літери і виберіть один із запропонованих варіантів; юридичні особи : незалежно від розділу її назву можна автозаповнити за кодом ЄДРПОУ, а відтепер і навпаки - за назвою юридичної особи - набирайте будь-яку частину назви, виберіть один із запропонованих варіантів і автоматизовано буде внесено код ЄДРПОУ;

: незалежно від розділу її назву можна автозаповнити за кодом ЄДРПОУ, а відтепер і навпаки - за назвою юридичної особи - набирайте будь-яку частину назви, виберіть один із запропонованих варіантів і автоматизовано буде внесено код ЄДРПОУ; банківські рахунки : не потрібно зазначати номери рахунків (IBAN). У декларації вказуються лише банківська або інша фінансова установа, в якій відкриті рахунки, при чому установу банку треба вказати один раз, навіть якщо у вас декілька рахунків в цьому банку, і додати себе або члена сім’ї (за наявності), якщо вони є клієнтами того ж самого банку/установи;

: не потрібно зазначати номери рахунків (IBAN). У декларації вказуються лише банківська або інша фінансова установа, в якій відкриті рахунки, при чому установу банку треба вказати один раз, навіть якщо у вас декілька рахунків в цьому банку, і додати себе або члена сім’ї (за наявності), якщо вони є клієнтами того ж самого банку/установи; державні цінні папери : ОВДП , ОЗДП , казначейські зобов’язання, державні деривативи. Дані про емітента таких цінних паперів система заповнює автоматично. Декларанту достатньо лише обрати вид такого цінного паперу;

: , , казначейські зобов’язання, державні деривативи. Дані про емітента таких цінних паперів система заповнює автоматично. Декларанту достатньо лише обрати вид такого цінного паперу; окремі види доходів : автоматично заповнюються дані про джерело, якщо вид доходу такий: погашення ОВДП, процентів від погашення ОВДП, виплати ВПО, «єПідтримка», «Зимова підтримка», Національний кешбек;

: автоматично заповнюються дані про джерело, якщо вид доходу такий: погашення ОВДП, процентів від погашення ОВДП, виплати ВПО, «єПідтримка», «Зимова підтримка», Національний кешбек; валюта : у розділах 12 та 13 декларації при обранні валюти поряд із літерним кодом валюти додано її повну назву (UAH — українська гривня, USD — долар США, EUR — євро);

: у розділах 12 та 13 декларації при обранні валюти поряд із літерним кодом валюти додано її повну назву (UAH — українська гривня, USD — долар США, EUR — євро); видатки і правочини: додано логічні перевірки, які не дозволять декларанту помилитись і, наприклад, поставити суму отриманого доходу від продажу майна у поле щодо видатку.

