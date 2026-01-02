  1. В Україні

У Києві адвокат отримав 6 років позбавлення волі за шахрайство з квартирою померлих

09:30, 2 січня 2026
Адвокат, використовуючи документи на ім’я іншої людини, оформив позику на один місяць чоловіку та жінці, які представилися померлими власниками квартири.
Столичного адвоката визнано винним у шахрайстві та засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Встановлено, що адвокат, який на момент злочину вже був підозрюваним в іншій справі про шахрайство, з метою заволодіння квартирою в Києві використав підроблені документи.

Він оформив короткострокову позику на суму понад 800 тис. гривень на ім’я померлих власників квартири — матері та сина, які на той час уже не були живими. Боржники, звісно, не повернули гроші, і квартира перейшла у власність адвоката.

Оскільки померлі не мали спадкоємців, їхня квартира як відумерла спадщина мала перейти у власність територіальної громади міста Києва.

За позовом прокуратури суд визнав нерухомість відумерлою спадщиною на підставі матеріалів кримінального провадження.

Вирок суду набуде чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження.

прокуратура адвокат Київ

