У Києві адвокат отримав 6 років позбавлення волі за шахрайство з квартирою померлих

Адвокат, використовуючи документи на ім’я іншої людини, оформив позику на один місяць чоловіку та жінці, які представилися померлими власниками квартири.

Столичного адвоката визнано винним у шахрайстві та засуджено до 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Його дії кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах).

Встановлено, що адвокат, який на момент злочину вже був підозрюваним в іншій справі про шахрайство, з метою заволодіння квартирою в Києві використав підроблені документи.

Він оформив короткострокову позику на суму понад 800 тис. гривень на ім’я померлих власників квартири — матері та сина, які на той час уже не були живими. Боржники, звісно, не повернули гроші, і квартира перейшла у власність адвоката.

Оскільки померлі не мали спадкоємців, їхня квартира як відумерла спадщина мала перейти у власність територіальної громади міста Києва.

За позовом прокуратури суд визнав нерухомість відумерлою спадщиною на підставі матеріалів кримінального провадження.

Вирок суду набуде чинності після закінчення строку на апеляційне оскарження.

