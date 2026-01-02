В Киеве адвокат получил 6 лет лишения свободы за мошенничество с квартирой умерших
Столичного адвоката признано виновным в мошенничестве и приговорено к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.
Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).
Установлено, что адвокат, который на момент преступления уже был подозреваемым в другом деле о мошенничестве, с целью завладения квартирой в Киеве использовал поддельные документы.
Он оформил краткосрочный заем на сумму более 800 тыс. гривен на имя умерших владельцев квартиры — матери и сына, которые на тот момент уже были мертвы. Должники, естественно, не вернули деньги, и квартира перешла в собственность адвоката.
Поскольку умершие не имели наследников, их квартира как выморочное наследство должна была перейти в собственность территориальной общины города Киева.
По иску прокуратуры суд признал недвижимость выморочным наследством на основании материалов уголовного производства.
Приговор суда вступит в силу после истечения срока на апелляционное обжалование.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.