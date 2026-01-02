В Киеве адвокат получил 6 лет лишения свободы за мошенничество с квартирой умерших

Адвокат, используя документы на имя другого человека, оформил ссуду на один месяц мужчине и женщине, которые представились умершими владельцами квартиры.

Столичного адвоката признано виновным в мошенничестве и приговорено к 6 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Его действия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах).

Установлено, что адвокат, который на момент преступления уже был подозреваемым в другом деле о мошенничестве, с целью завладения квартирой в Киеве использовал поддельные документы.

Он оформил краткосрочный заем на сумму более 800 тыс. гривен на имя умерших владельцев квартиры — матери и сына, которые на тот момент уже были мертвы. Должники, естественно, не вернули деньги, и квартира перешла в собственность адвоката.

Поскольку умершие не имели наследников, их квартира как выморочное наследство должна была перейти в собственность территориальной общины города Киева.

По иску прокуратуры суд признал недвижимость выморочным наследством на основании материалов уголовного производства.

Приговор суда вступит в силу после истечения срока на апелляционное обжалование.

