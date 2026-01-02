  1. В Україні

єОселя для ВПО – скільки заяв подали і кому вже призначили допомогу

10:06, 2 січня 2026
Держава покриває 70% першого внеску та платежів за програмою єОселя.
В Україні понад 1200 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) подали заяву на іпотеку для придбання власного житла. Про це повідомило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

Запуск програми та перші результати

Державна програма пільгового кредитування для внутрішньо переміщених осіб та людей, які проживають на прифронтових територіях, запрацювала у вересні 2025 року.

За цей час до Пенсійного фонду України надійшло 1224 заяви від українців, які хочуть придбати житло.

Пенсійний фонд України вже призначив державну допомогу за 118 із цих заяв та перерахував на рахунки банків кошти для покриття 70% першого внеску та 70% щомісячних платежів за пільговими кредитами.

Умови програми та спрощені вимоги

Держава максимально спростила умови отримання такого кредиту: людина повинна бути працевлаштованою.

Крім того, відповідно до вимог, житло можна обрати не старше 20 років та вартістю до 2 млн гривень.

Державна програма пільгового кредитування — це підтримка для тих, хто залишився без житла, щоб наважитися зробити перший крок до нової домівки.

Наразі держава покриває витрати на оформлення кредиту — близько 40 тисяч гривень.

У цьому році Уряд заклав 4,4 млрд гривень для цієї програми.

Як отримати кредит

Щоб отримати кредит, ВПО чи мешканець прифронтової території має:

  • Подати заявку на єОселю у застосунку Дія;
  • Отримати позитивне рішення та обрати банк для отримання кредиту;
  • Надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави;
  • Оформити кредит із компенсацією.

Що покриває держава

Держава покриває:

  • 70% першого внеску;
  • 70% щомісячних платежів за кредитом у межах програми єОселя;
  • 40 тис. грн на покриття супутніх витрат на укладання угод.

Вимоги участі у програмі

  • не мати іншого житла, крім того, що знаходиться в районі активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях;
  • сплатити 30% розміру першого внеску;
  • своєчасно сплачувати 30% щомісячних платежів за кредитом.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
