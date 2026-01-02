єОселя для ВПЛ – сколько заявлений подали и кому уже назначили помощь

Государство покрывает 70% первого взноса и платежей по программе єОселя.

В Украине более 1200 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) подали заявление на ипотеку для приобретения собственного жилья. Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.

Запуск программы и первые результаты

Государственная программа льготного кредитования для внутренне перемещенных лиц и людей, проживающих на прифронтовых территориях, заработала в сентябре 2025 года.

За это время в Пенсионный фонд Украины поступило 1224 заявления от украинцев, которые хотят приобрести жилье.

Пенсионный фонд Украины уже назначил государственную помощь по 118 из этих заявлений и перечислил на счета банков средства для покрытия 70% первого взноса и 70% ежемесячных платежей по льготным кредитам.

Условия программы и упрощенные требования

Государство максимально упростило условия получения такого кредита: человек должен быть трудоустроен.

Кроме того, в соответствии с требованиями, жилье можно выбрать не старше 20 лет и стоимостью до 2 млн гривен.

Государственная программа льготного кредитования — это поддержка для тех, кто остался без жилья, чтобы решиться сделать первый шаг к новому дому.

Сейчас государство покрывает расходы на оформление кредита — около 40 тысяч гривен.

В этом году правительство заложило 4,4 млрд гривен для этой программы.

Как получить кредит

Чтобы получить кредит, ВПЛ или житель прифронтовой территории должен:

Подать заявку на еОселю в приложении Дія;

Получить положительное решение и выбрать банк для получения кредита;

Предоставить банку необходимый пакет документов и заявление на получение компенсации от государства;

Оформить кредит с компенсацией.

Что покрывает государство

Государство покрывает:

70% первого взноса;

70% ежемесячных платежей по кредиту в рамках программы «еОселя»;

40 тыс. грн на покрытие сопутствующих расходов на заключение сделок.

Требования участия в программе

не иметь другого жилья, кроме того, которое находится в районе активных боевых действий или на временно оккупированных территориях;

оплатить 30% размера первого взноса;

своевременно оплачивать 30% ежемесячных платежей по кредиту.

