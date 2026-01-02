єОселя для ВПЛ – сколько заявлений подали и кому уже назначили помощь
В Украине более 1200 внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) подали заявление на ипотеку для приобретения собственного жилья. Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства.
Запуск программы и первые результаты
Государственная программа льготного кредитования для внутренне перемещенных лиц и людей, проживающих на прифронтовых территориях, заработала в сентябре 2025 года.
За это время в Пенсионный фонд Украины поступило 1224 заявления от украинцев, которые хотят приобрести жилье.
Пенсионный фонд Украины уже назначил государственную помощь по 118 из этих заявлений и перечислил на счета банков средства для покрытия 70% первого взноса и 70% ежемесячных платежей по льготным кредитам.
Условия программы и упрощенные требования
Государство максимально упростило условия получения такого кредита: человек должен быть трудоустроен.
Кроме того, в соответствии с требованиями, жилье можно выбрать не старше 20 лет и стоимостью до 2 млн гривен.
Государственная программа льготного кредитования — это поддержка для тех, кто остался без жилья, чтобы решиться сделать первый шаг к новому дому.
Сейчас государство покрывает расходы на оформление кредита — около 40 тысяч гривен.
В этом году правительство заложило 4,4 млрд гривен для этой программы.
Как получить кредит
Чтобы получить кредит, ВПЛ или житель прифронтовой территории должен:
- Подать заявку на еОселю в приложении Дія;
- Получить положительное решение и выбрать банк для получения кредита;
- Предоставить банку необходимый пакет документов и заявление на получение компенсации от государства;
- Оформить кредит с компенсацией.
Что покрывает государство
Государство покрывает:
- 70% первого взноса;
- 70% ежемесячных платежей по кредиту в рамках программы «еОселя»;
- 40 тыс. грн на покрытие сопутствующих расходов на заключение сделок.
Требования участия в программе
- не иметь другого жилья, кроме того, которое находится в районе активных боевых действий или на временно оккупированных территориях;
- оплатить 30% размера первого взноса;
- своевременно оплачивать 30% ежемесячных платежей по кредиту.
