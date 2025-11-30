  1. Публікації
  2. / Судова практика

«Оберіг» на паузі: ТЦК подав у розшук колишнього резервіста, списаного за станом здоров’я ще у 2009 році

15:00, 30 листопада 2025
Позивача, виключеного з обліку понад 15 років тому, вважали ухилянтом через помилку, яку виправив лише апеляційний суд.
«Оберіг» на паузі: ТЦК подав у розшук колишнього резервіста, списаного за станом здоров’я ще у 2009 році
Фото: ТСН.ua
Мешканця Чернігівщини, якого вже давно визнали непридатним до військової служби, несподівано оголосили у розшук. Про це він дізнався, коли відкрив свій електронний військово-обліковий документ у мобільному застосунку «Резерв+». Після тривалих процесів позивач, нарешті, домігся скасування помилкового запису в системі «Оберіг».

Виключений – не означає знятий

Формальна помилка в реєстрі здатна перетворитися на серйозну проблему, якщо особа несподівано опиняється в статусі розшукуваного. Про це засвідчив Шостий апеляційний адміністративний суд, який розглянув справу № 620/1142/25.

Позивачем виявився колишній резервіст, якого ще у 2009 році офіційно виключили з військового обліку через стан здоров’я. Проте у 2024 році, під час оновлення бази даних «Оберіг», електронна система помилково відобразила його як ухилянта: він не лише знову потрапив на облік, а й опинився у розшуку.

Цей технічний збій виявився не простою розбіжністю інформації. Для чоловіка, який уже давно не є військовозобов’язаним, така помилка створювала ризики нових вимог і непорозумінь. Статус у реєстрі визначає чіткі обов’язки, зокрема потребу проходити військово-лікарську комісію, з’являтися до ТЦК і поновлювати свої персональні дані. Саме тому потрібно було одразу звернутися до ТЦК із заявою про внесення коректних даних до реєстру «Оберіг». Відповідь воєнкома виявилася ще більш суперечливою: хоча в ТЦК фактично визнали, що позивача виключили з військового обліку, але при цьому порадили звернутися до відповідної установи для внесення змін.

Після безрезультатного листування з воєнкоматом колишній резервіст подався до Чернігівського окружного адміністративного суду, проте в задоволенні позовних вимог йому відмовили. Приймаючи таке рішення, суд першої інстанції звернув увагу на його військовий квиток, в якому є позначка про зняття з військового обліку через стан здоров`я. Саме цей факт, «на думку суду свідчить про те, що позивач не виключався з військового обліку, оскільки терміни «виключений з військового обліку» та «знятий з військового обліку» – це різні правові стани особи. Посилаючись на статтю 37 Закону «Про військовий обов`язок і військову службу», суд у Чернігові ухвалив рішення: у позивача відсутні правові підстави для визнання протиправною бездіяльність відповідача щодо виключення з військового обліку.

Не погоджуючись із такою ситуацією, позивач був змушений звернутися до Шостого апеляційного адміністративного суду, який відзначив три суттєві моменти. По-перше, суд попередньої інстанції «виходив з тлумачення термінів, а не з реального змісту документів і листів ТЦК, які підтверджували факт виключення». Відмовляючи у задоволені позовних вимог, суд першої інстанції зробив висновок, що позивач не виключався з військового обліку. Проте, такий висновок є помилковим. По-друге, помилка в реєстрі не може скасувати сам статус особи, що закріплено офіційними документами. І, зрештою, у самому ТЦК не заперечували, що у 2009 році колишнього резервіста дійсно визнали непридатним до військової служби. Це підтверджувалося і військовим квитком, і офіційним листом самого ж відповідача.

Саме тому апеляційна інстанція поставила питання: чому, визнаючи факт виключення, ТЦК не вніс ці дані до реєстру? Відповідно до чинного законодавства саме територіальні центри комплектування зобов’язані вести й оновлювати персональні даних у системах військового обліку.

Червона стрічка не вирок

Як з’ясувалося, представники ТЦК внесли до державного реєстру «Оберіг» запис у вигляді червоної стрічки про нібито «порушення військового обліку», не маючи для цього жодних підтверджуючих документів. Насправді ж позивач не отримував ніяких повісток. Не було складено навіть протокол про адміністративне правопорушення. Постанови про притягнення до відповідальності також не існувало. Всі дії з боку ТЦК залишилися на рівні внутрішніх припущень і службових позначок, які не мають жодної юридичної сили. Таким чином, «розшук» був оголошений лише формально – не спирався на реальне правопорушення.

Аналізуючи матеріали справи, Шостий апеляційний адміністративний суд дійшов до принципової позиції: якщо ТЦК визнає виключення позивача з військового обліку, але відмовляється внести ці відомості до реєстру, то така поведінка є протиправною бездіяльністю. Відповідно до Порядку №1487, саме ТЦК відповідає за зберігання документів, внесення даних, актуалізацію і забезпечення точності інформації щодо статусу військовозобов’язаних. Цей обов’язок не може перекладатися на громадянина, особливо у тих випадках, коли йдеться про дані, що стосуються подій 15-річної давнини.

Суд наголосив: позивач не зобов’язаний повторно ставати на облік чи проходити медкомісію лише тому, що державний орган припустився помилки при формуванні реєстру «Оберіг». Аналізуючи практику Європейського суду з прав людини, апеляційна інстанція провела розгорнутий аналіз доказів. Так, згідно з наданими документами, колишній резервіст був визнаний непридатним до військової служби ще у 2007 році. А через два роки його, як зарахованого у запас, виключили з військового обліку через стан здоров’я. Ці відомості виявилися ключовими: статус особи, виключеної з обліку означає, що вона більше не має обов’язків військовозобов’язаного.

Таким чином, наявність у реєстрі позначки про те, що підстави для зняття з обліку відсутні, суперечить як документам, так і діям з боку самого ТЦК. Помилковий запис створив не правовий порядок, а правову невизначеність, що негативно впливає на права людини, її обов’язки та можливість вільно пересуватися чи проходити державні процедури. Відтак, колегія суддів визнала: перший суд з’ясував обставини справи не в неповному обсязі: невірно оцінив докази та неправильно застосував норми матеріального права. Як наслідок, апеляційна скарга була задоволена, а позов – повністю задоволено.

При цьому суд постановив: визнати бездіяльність ТЦК протиправною, зобов’язати внести до реєстру «Оберіг» інформацію про виключення позивача з військового обліку та стягнути з воєнкомату витрати зі сплати судового збору. Завдячуючи цьому рішенню, було відновлено не лише юридичну точність даних, а й порушене право позивача – не нести обов’язків, які давно втратили свою актуальність. Навіть, коли ТЦК вважає, що особа не з’явилася за викликом, це в жодному разі не дає автоматичного права встановлювати їй негативний статус у реєстрі. Спочатку має бути письмово зафіксоване правопорушення, далі – винесена постанова, а вже потім – внесення відповідних даних до електронної системи. Відсутність цих документів свідчить не лише про помилковість статусу, а й про порушення з боку самого ТЦК.

Зрештою, цифрова система не може замінити собою закон: червона позначка в «Резерв+» – це лише графічний елемент інтерфейсу, а не юридичний факт. Справжнім доказом може бути тільки документ, оформлений відповідно до процедур, а не чиїсь припущення чи оцінки.

Автор: Валентин Коваль

