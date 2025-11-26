«Оберег» на паузе: ТЦК подал в розыск бывшего резервиста, списанного по состоянию здоровья еще в 2009 году

Истца, исключенного из учёта более 15 лет назад, посчитали уклонистом из-за ошибки, которую исправил лишь апелляционный суд.

Жителя Черниговщины, которого уже давно признали непригодным к военной службе, неожиданно объявили в розыск. Об этом он узнал, когда открыл свой электронный военно-учётный документ в мобильном приложении «Резерв+». После длительных процессов истец, наконец, добился отмены ошибочной записи в системе «Оберег».

Исключённый – не значит снятый

Формальная ошибка в реестре может превратиться в серьёзную проблему, если лицо неожиданно оказывается в статусе разыскиваемого. Об этом засвидетельствовал Шестой апелляционный административный суд, рассмотревший дело № 620/1142/25.

Истцом оказался бывший резервист, которого ещё в 2009 году официально исключили из воинского учёта по состоянию здоровья. Однако в 2024 году, при обновлении базы данных «Оберег», электронная система ошибочно отобразила его как уклониста: он не только снова попал на учёт, но и оказался в розыске.

Этот технический сбой оказался не простой разницей информации. Для мужчины, который уже давно не является военнообязанным, такая ошибка создавала риски новых требований и недоразумений. Статус в реестре определяет чёткие обязанности, включая необходимость проходить военно-врачебную комиссию, являться в ТЦК и обновлять свои персональные данные. Поэтому необходимо было сразу обратиться в ТЦК с заявлением о внесении корректных данных в реестр «Оберег». Ответ военкома оказался ещё более противоречивым: хотя в ТЦК фактически признали, что истца исключили из воинского учёта, при этом посоветовали обратиться в соответствующее учреждение для внесения изменений.

После безрезультатной переписки с военкоматом бывший резервист подался в Черниговский окружной административный суд, однако в удовлетворении исковых требований ему отказали. При принятии такого решения суд первой инстанции обратил внимание на его военный билет, в котором есть отметка о снятии с воинского учёта по состоянию здоровья. Именно этот факт, «по мнению суда, свидетельствует о том, что истец не исключался из воинского учёта, поскольку термины «исключён из воинского учёта» и «снят с воинского учёта» – это разные правовые статусы лица». Ссылаясь на статью 37 Закона «О воинской обязанности и военной службе», суд в Чернигове вынес решение: у истца отсутствуют правовые основания для признания противоправной бездействия ответчика относительно исключения из воинского учёта.

Не соглашаясь с такой ситуацией, истец был вынужден обратиться в Шестой апелляционный административный суд, который отметил три существенных момента. Во-первых, суд предыдущей инстанции «исходил из толкования терминов, а не из реального содержания документов и писем ТЦК, которые подтверждали факт исключения». Отказывая в удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции пришёл к выводу, что истец не был исключён из воинского учёта. Однако такой вывод является ошибочным. Во-вторых, ошибка в реестре не может отменить сам статус лица, закреплённый официальными документами. И, наконец, в самом ТЦК не оспаривали, что в 2009 году бывшего резервиста действительно признали непригодным к военной службе. Это подтверждалось и военным билетом, и официальным письмом самого ответчика.

Именно поэтому апелляционная инстанция поставила вопрос: почему, признавая факт исключения, ТЦК не внес эти данные в реестр? Согласно действующему законодательству, именно территориальные центры комплектования обязаны вести и обновлять персональные данные в системах воинского учёта.

Красная лента – не приговор

Как выяснилось, представители ТЦК внесли в государственный реестр «Оберег» запись в виде красной ленты о якобы «нарушении воинского учёта», не имея для этого никаких подтверждающих документов. На самом деле истец не получал никаких повесток. Не был составлен даже протокол об административном правонарушении. Постановления о привлечении к ответственности также не существовало. Все действия со стороны ТЦК оставались на уровне внутренних предположений и служебных отметок, которые не имеют никакой юридической силы. Таким образом, «розыск» был объявлен лишь формально – не опирался на реальное правонарушение.

Анализируя материалы дела, Шестой апелляционный административный суд пришёл к принципиальной позиции: если ТЦК признаёт исключение истца из воинского учёта, но отказывается внести эти сведения в реестр, такое поведение является противоправным бездействием. Согласно Порядка №1487, именно ТЦК отвечает за хранение документов, внесение данных, актуализацию и обеспечение точности информации о статусе военнообязанных. Эта обязанность не может перекладываться на гражданина, особенно в тех случаях, когда речь идёт о данных, касающихся событий 15-летней давности.

Суд подчеркнул: истец не обязан повторно становиться на учёт или проходить медкомиссию лишь потому, что государственный орган допустил ошибку при формировании реестра «Оберег». Анализируя практику Европейского суда по правам человека, апелляционная инстанция провела развернутый анализ доказательств. Так, согласно предоставленным документам, бывший резервист был признан непригодным к военной службе ещё в 2007 году. А через два года его, как зачисленного в запас, исключили из воинского учёта по состоянию здоровья. Эти сведения оказались ключевыми: статус лица, исключённого из учёта, означает, что оно больше не имеет обязанностей военнообязанного.

Таким образом, наличие в реестре отметки о том, что основания для снятия с учёта отсутствуют, противоречит как документам, так и действиям со стороны самого ТЦК. Ошибочная запись создала не правовой порядок, а правовую неопределённость, которая негативно влияет на права человека, его обязанности и возможность свободно передвигаться или проходить государственные процедуры. Следовательно, коллегия судей признала: первый суд не в полной мере выяснил обстоятельства дела, неверно оценил доказательства и неправильно применил нормы материального права. В результате апелляционная жалоба была удовлетворена, а иск – полностью удовлетворён.

При этом суд постановил: признать бездействие ТЦК противоправным, обязать внести в реестр «Оберег» информацию об исключении истца из воинского учёта и взыскать с военкомата расходы по уплате судебного сбора. Благодаря этому решению было восстановлено не только юридическое соответствие данных, но и нарушенное право истца – не нести обязанности, утратившие свою актуальность. Даже если ТЦК считает лицо не явившимся по вызову, это ни в коем случае не даёт автоматического права устанавливать ему негативный статус в реестре. Сначала должно быть письменно зафиксировано правонарушение, затем вынесено постановление, и только после этого – внесение соответствующих данных в электронную систему. Отсутствие этих документов свидетельствует не только об ошибочности статуса, но и о нарушении со стороны самого ТЦК.

В конце концов, цифровая система не может заменить закон: красная отметка в «Резерв+» – это лишь графический элемент интерфейса, а не юридический факт. Настоящим доказательством может быть только документ, оформленный в соответствии с процедурами, а не чьи-либо предположения или оценки.

Автор: Валентин Коваль

