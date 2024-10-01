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Рустем Умеров уволил заместителей: «Все процессы должны быть контролируемы, а попытки повлиять недопустимы»

08:48, 1 октября 2024
Рустем Умеров отметил, что увольнение заместителей проводятся в контексте недопустимости попыток внешнего или внутреннего давления.
Рустем Умеров уволил заместителей: «Все процессы должны быть контролируемы, а попытки повлиять недопустимы»
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Министр обороны Украины Рустем Умеров подписал представление в Кабинет Министров об увольнении нескольких заместителей министра обороны, что является частью более широких кадровых изменений в системе обороны. Об этом министр сообщил в своем официальном обращении.

«Система Министерства обороны Украины - Вооруженные силы, ГУР и ГССТ - во время военного положения является закрытым периметром. Это означает, что все процессы внутри должны быть четкими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них - недопустимы. В этом контексте проводятся и кадровые изменения», - отметил Умеров.

С должностей освобождаются:

  • Станислав Гайдер (перейдет на должность руководителя Офиса министра),
  • Александр Сергей,
  • Юрий Джигир,
  • Людмила Дараган (государственный секретарь).

Министр отметил, что новые назначения на эти должности будут объявлены позже. Такие изменения проводятся для обеспечения четкости и контроля внутри закрытого периметра оборонной системы, куда входят Вооруженные силы Украины, Главное управление разведки и Государственная специальная служба транспорта.

Кроме кадровых изменений, Умеров сообщил о реформе оборонных закупок. В частности, «Спецтехноэкспорт» переходит под контроль Минобороны, а процесс очистки системы закупок будет продолжаться в сотрудничестве с антикоррупционными органами. Также реформируются Агентство оборонных закупок и Государственный оператор тыла, и для этих структур в ближайшее время будут созданы наблюдательные советы.

Представление в КМУ по этим вопросам планируется сделать на этой неделе.

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