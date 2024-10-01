Рустем Умєров звільнив заступників: «Всі процеси мають бути контрольовані, а спроби вплинути недопустимі»

Рустем Умєров зазначив, що звільнення заступників проводяться у контексті неприпустимості спроб зовнішнього чи внутрішнього тиску.

Міністр оборони України Рустем Умєров підписав подання до Кабінету Міністрів про звільнення кількох заступників міністра оборони, що є частиною ширших кадрових змін в системі оборони. Про це міністр повідомив у своєму офіційному зверненні.

«Система Міністерства оборони України — Збройні сили, ГУР та ДССТ — під час воєнного стану є закритим периметром. Це означає, що всі процеси всередині мають бути чіткими та контрольованими. Будь-які зовнішні чи внутрішні спроби вплинути на них — неприпустимі. У цьому контексті проводяться і кадрові зміни», – зазначив Умєров.

З посад звільняються:

Станіслав Гайдер (перейде на посаду керівника Офісу міністра),

Олександр Сергій ,

Юрій Джигир ,

Людмила Дараган (державний секретар).

Міністр зазначив, що нові призначення на ці посади будуть оголошені згодом. Такі зміни проводяться для забезпечення чіткості та контролю всередині закритого периметру оборонної системи, куди входять Збройні сили України, Головне управління розвідки та Державна спеціальна служба транспорту.

Крім кадрових змін, Умєров повідомив про реформу оборонних закупівель. Зокрема, «Спецтехноекспорт» переходить під контроль Міноборони, а процес очищення системи закупівель триватиме у співпраці з антикорупційними органами. Також реформуються Агентство оборонних закупівель та Державний оператор тилу, і для цих структур найближчим часом будуть створені наглядові ради.

Подання до КМУ щодо цих питань планується зробити цього тижня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.