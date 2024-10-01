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Україні не потрібен дозвіл США для атак власною зброєю по росії, – Держдеп

09:06, 1 жовтня 2024
Речник Державного департаменту США заявив, що Україна може використовувати західну зброю для атак у відповідь.
Україні не потрібен дозвіл США для атак власною зброєю по росії, – Держдеп
Джерело фото: GettyImages
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Речник Державного департаменту США Метью Міллер заявив, що Україні не потрібен дозвіл Сполучених Штатів для завдання ударів по російських цілях зброєю, яку вони розробили самостійно. Про це пише «Європейська правда».

Міллер зазначив, що Україна, як суверенна держава, може використовувати власну зброю для відповідних дій. Щодо західної зброї, наданої США, він підкреслив, що Україна може застосовувати її для ударів по російських об'єктах через кордон, звідки йдуть атаки на українську територію.

«Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку вони створюють самостійно, а такої зброї чимало, якщо ви подивитесь на програми, які вони запровадили протягом останнього року», – зазначив речник Держдепу, додаючи: «якщо поглянути на зброю, яку ми їм надали, то ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для нанесення ударів у відповідь по російських об'єктах через кордон, звідки здійснюють атаки»

Також Міллер підтвердив, що США продовжують надавати Україні значну кількість засобів для оборони і готові надавати додаткові інструменти.

«Якщо ви звернули увагу на заяву, яку президент зробив у четвер, ми надаємо їм додатково 8 мільярдів доларів на безпекову допомогу, і ми будемо продовжувати підтримувати їх», – сказав речник Державного департаменту.

Президент США оголосив про додаткову допомогу у розмірі 8 мільярдів доларів під час останнього візиту Володимира Зеленського до Вашингтону. Однак під час цього візиту не було оголошено жодних рішень щодо дозволу використовувати західну далекобійну зброю для ударів по російській території.

Раніше речник Державного департаменту США Метью Міллер заявляв, що США не готові оголосити про зняття обмежень на удари великої дальності по рф.

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