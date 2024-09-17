У США не готові оголосити про зняття обмежень на удари великої дальності по рф

США за підсумками переговорів Джо Байдена та прем'єра Британії не готові оголошувати про зняття обмежень на удари ЗСУ далекобійною зброєю вглиб рф.

Сполучені Штати Америки не готові оголошувати про зняття обмежень на удари ЗСУ вглиб рф. Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він нагадав, що під час останньої зустрічі президента США Джо Байдена і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера обговорювалися питання підтримки України та політика західних країн щодо застосування далекобійної західної зброї по території рф.

«У мене сьогодні немає оголошень щодо змін у нашій політиці», — сказав він.

Представник Держдепу зазначив, що західні країни продовжують взаємодію з українськими партнерами і готові надалі забезпечувати Україну зброєю, розвідувальною та іншою підтримкою.

«Ми продовжуватимемо обговорювати з нашими українськими партнерами найкращий спосіб забезпечити їм перемогу в цій війні, як ми можемо надати їм можливості, розвідувальну та іншу підтримку, і це залишатиметься нашим обов'язком, але я не маю жодних заяв з приводу політичної складової», — додав Міллер.

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