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В США не готовы объявить о снятии ограничений на удары большой дальности по рф

08:03, 17 сентября 2024
США по итогам переговоров Джо Байдена и премьера Британии не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием в глубь России.
В США не готовы объявить о снятии ограничений на удары большой дальности по рф
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Соединенные Штаты Америки не готовы объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь рф. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

Он напомнил, что во время последней встречи президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера обсуждались вопросы поддержки Украины и политика западных стран по применению дальнобойного западного оружия по территории рф.

«У меня сегодня нет объявлений по поводу изменений в нашей политике», — сказал он.

Представитель Госдепа отметил, что западные страны продолжают взаимодействие с украинскими партнерами и готовы в дальнейшем снабжать Украину оружием, разведывательной и другой поддержкой.

«Мы будем продолжать обсуждать с нашими украинскими партнерами наилучший способ обеспечить им победу в этой войне, как мы можем предоставить им возможности, разведывательную и другую поддержку, и это будет оставаться нашей обязанностью, но у меня нет никаких заявлений по поводу политической составляющей», — добавил Миллер.

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