Польша не смогла сформировать бригаду Украинского легиона из-за нехватки добровольцев

Министр иностранных дел Польши заявил, что нехватка добровольцев тормозит формирование бригады Украинского легиона.

Источник фото: EPA/UPG

В Польше до сих пор не удалось собрать необходимое количество граждан Украины для формирования бригады Украинского легиона. Об этом в интервью «Европейской правде» сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мы со своей стороны давно все сделали. Теперь ждем украинских призывников или добровольцев», - отметил Сикорский. Он добавил, что несколько тысяч украинцев, которые находятся в Польше, зарегистрировались в украинской базе данных для обновления своего места жительства, что свидетельствует об их теоретической доступности.

Однако, по словам министра, пока не хватает добровольцев, готовых к активному участию в формировании бригады.

Ранее глава МИД Польши призвал Европу прекратить выплаты украинцам, которые уклоняются от мобилизации.

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