Польша не смогла сформировать бригаду Украинского легиона из-за нехватки добровольцев

В Польше до сих пор не удалось собрать необходимое количество граждан Украины для формирования бригады Украинского легиона. Об этом в интервью «Европейской правде» сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Мы со своей стороны давно все сделали. Теперь ждем украинских призывников или добровольцев», - отметил Сикорский. Он добавил, что несколько тысяч украинцев, которые находятся в Польше, зарегистрировались в украинской базе данных для обновления своего места жительства, что свидетельствует об их теоретической доступности.
Однако, по словам министра, пока не хватает добровольцев, готовых к активному участию в формировании бригады.
Ранее глава МИД Польши призвал Европу прекратить выплаты украинцам, которые уклоняются от мобилизации.
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