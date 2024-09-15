Глава МЗС Польщі закликав Європу припинити виплати українцям, які ухиляються від мобілізації

Радослав Сікорський закликав Європу переглянути допомогу українським чоловікам призовного віку.

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Країни Західної Європи мають змінити підходи до надання допомоги українцям, щоб стимулювати чоловіків призовного віку до повернення в Україну. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

За словами Сікорського, нинішня політика багатьох європейських столиць підриває обороноздатність та економічну стабільність України, оскільки чоловіки, які підлягають мобілізації, отримують економічні пільги за кордоном. Як приклад, міністр навів Німеччину, де українці отримують значну фінансову допомогу – понад 500 євро на людину, а разом із компенсацією за житло сума може перевищувати 1000 євро на місяць. Він також припустив, що подібні виплати діють у Нідерландах і Франції.

Сікорський закликав припинити надавати фінансову допомогу українським чоловікам, які підлягають мобілізації, вважаючи це ефективним способом підтримки України: «Є простий метод допомогти Україні - припиніть надавати допомогу українцям, які підлягають мобілізації. Переховування від призову - це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити».

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