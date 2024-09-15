Глава МИД Польши призвал Европу прекратить выплаты украинцам, которые уклоняются от мобилизации

Радослав Сикорский призвал Европу пересмотреть помощь украинским мужчинам призывного возраста.

Источник фото: PMG.ua

Страны Западной Европы должны изменить подходы к оказанию помощи украинцам, чтобы стимулировать мужчин призывного возраста к возвращению в Украину. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

По словам Сикорского, нынешняя политика многих европейских столиц подрывает обороноспособность и экономическую стабильность Украины, поскольку мужчины, подлежащие мобилизации, получают экономические льготы за рубежом. В качестве примера министр привел Германию, где украинцы получают значительную финансовую помощь - более 500 евро на человека, а вместе с компенсацией за жилье сумма может превышать 1000 евро в месяц. Он также предположил, что подобные выплаты действуют в Нидерландах и Франции.

Сикорский призвал прекратить оказывать финансовую помощь украинским мужчинам, которые подлежат мобилизации, считая это эффективным способом поддержки Украины: «Есть простой метод помочь Украине - прекратите оказывать помощь украинцам, которые подлежат мобилизации. Сокрытие от призыва - это не повод для финансовой помощи. Просто прекратите им платить».

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