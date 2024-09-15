15 сентября – какой сегодня праздник и главные события

15 сентября – Международный день демократии и День борьбы с лимфомами.

Источник фото: objectiv.tv

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15 сентября отмечают несколько важных праздников и памятных дат. В Украине этот день посвящен войскам радиационной, химической и биологической защиты ВСУ, а также работникам лесного хозяйства. В мире отмечают Всемирный день борьбы с лимфомами, Международный день демократии и Международный день точки.

В церковном календаре чтят память святого великомученика Никиты, известного как Никита Готский. Он был готским воином и христианским святым IV века, который принял христианство и был крещен епископом Феофилом, участником I Вселенского Собора.

Памятные даты 15 сентября:

1821 год - Гватемала, Гондурас, Коста-Рика и Сальвадор провозгласили независимость от Испании.

1874 год - в Берне подписали договор о создании Всемирного почтового союза.

1893 год - в Джерси-Сити начала выходить газета «Свобода», первое украиноязычное издание в США.

1916 год - во время Первой мировой войны впервые использовали танки в бою.

1941 год - в Берлине посадили Степана Бандеру и Ярослава Стецько.

1944 год - в Киеве открыли обновленный Государственный музей западного и восточного искусства (ныне Музей Ханенко).

1971 год - в Ванкувере основана экологическая организация «Гринпис».

1991 год - в Киеве состоялось Всеукраинское народное вече в поддержку Акта о государственной независимости Украины.

1995 год - Верховная Рада Украины отменила постановление Севастопольского городского совета о российском статусе города.

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