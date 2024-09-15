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Борис Джонсон и еще пять экс-министров призвали разрешить Украине использовать Storm Shadow без ограничений

09:06, 15 сентября 2024
Борис Джонсон и бывшие министры обороны призывают премьера разрешить удары по РФ ракетами Storm Shadow.
Борис Джонсон и еще пять экс-министров призвали разрешить Украине использовать Storm Shadow без ограничений
Источник фото: ukrinform
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вместе с пятью экс-руководителями Министерства обороны призвали действующего премьера Кира Стармера позволить Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории россии без ограничений. Об этом сообщает Sunday Times.

К обращению присоединились Грант Шаппс, Бен Уоллес, Гэвин Уильямсон, Пенни Мордаунт и Лиам Фокс. Они предупредили, что любые дальнейшие задержки могут способствовать агрессивным действиям российского диктатора владимира путина.

Бен Уоллес отметил, что бездействие превратит Великобританию в «умиротворителя» москвы, тогда как Гэвин Уильямсон назвал это «невыполнением обязанностей». Борис Джонсон подчеркнул, что нет никаких причин для промедления.

«Вместо того, чтобы ждать формального одобрения со стороны США, сэр Кейр должен предоставить президенту Зеленскому то, что отчаянно нужно сегодня. Именно так мы взяли на себя нашу глобальную лидерскую позицию в поддержке Украины. Мы начали действовать. За нами последовали другие. И именно такое лидерство сегодня снова нужно Украине», - добавил Шаппс.

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