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Возможное прекращение помощи США Украине – сигнал для Европы действовать самостоятельно, – глава МИД Польши

08:48, 15 сентября 2024
Увеличение поддержки Украины не должно быть финансовой проблемой для Европы, – Радослав Сикорский.
Возможное прекращение помощи США Украине – сигнал для Европы действовать самостоятельно, – глава МИД Польши
Фото из открытых источников
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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что возможное прекращение помощи Украине со стороны Соединенных Штатов станет «моментом истины» для Европы. Об этом он сказал во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), сообщает «Европейская правда».

Сикорский отметил важность западной поддержки Украины в войне против российской агрессии, отметив: «Мы оказались не такими дегенератами, как надеялся путин». Однако министр считает, что возможное снижение помощи со стороны США должно стать важным сигналом для Европы.

«Но и в таком случае не все потеряно, ведь объем помощи Украине составляет лишь 1% ВВП Европы», - отметил Сикорский, добавив, что проблема заключается не в ресурсах, а в неодинаковом восприятии безопасности странами ЕС.

Он подчеркнул, что европейские страны тратят гораздо больше на социальные программы, поэтому увеличение поддержки Украины не должно быть финансовой проблемой для Европы.

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