  1. Общество

Жара на рабочем месте: как предотвратить тепловой стресс

00:06, 1 июля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Тепловой стресс возникает тогда, когда организм не может эффективно отдавать избыточное тепло и поддерживать нормальную температуру тела.
Жара на рабочем месте: как предотвратить тепловой стресс
Фото: adobestock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высокие температуры могут негативно влиять на здоровье и работоспособность работников, особенно тех, кто работает под открытым небом, в помещениях с недостаточной вентиляцией, вблизи источников тепла или выполняет тяжелую физическую работу. Об этом напомнила Государственная служба Украины по вопросам труда.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Жара на рабочем месте — это не только дискомфорт. В таких условиях человек быстрее устает, теряет концентрацию внимания, медленнее реагирует на опасность, что повышает риск ошибок, аварийных ситуаций и производственного травматизма.

«Работодателю важно своевременно учитывать риски, связанные с высокими температурами, и принимать необходимые меры для сохранения жизни и здоровья работников», — отмечают в Гоструда.

Что такое тепловой стресс?

Тепловой стресс возникает тогда, когда организм не может эффективно отдавать избыточное тепло и поддерживать нормальную температуру тела.

На риск перегревания влияют не только высокая температура воздуха, но и повышенная влажность, прямые солнечные лучи, отсутствие движения воздуха, интенсивность физической нагрузки, использование плотной специальной одежды и средств индивидуальной защиты, а также недостаточное потребление воды.

Последствиями теплового стресса могут быть обезвоживание организма, тепловые судороги, тепловое истощение, потеря сознания и тепловой удар. Кроме того, чрезмерное потоотделение, головокружение, слабость и снижение внимания повышают риск несчастных случаев во время выполнения работ.

Опасное воздействие жары возможно не только во время работы на открытом воздухе. Повышенные температуры могут представлять угрозу в производственных цехах, котельных, пекарнях, кухнях, складских помещениях и других местах, где работники подвергаются воздействию источников тепла или работают в условиях недостаточной вентиляции.

Особого внимания требуют работники, которые впервые работают в жарких условиях или вернулись к работе после длительного перерыва. Организму требуется определенное время для адаптации к высоким температурам.

Как уменьшить риски?

При организации работ в жаркий период целесообразно оценить существующие риски и определить дополнительные меры безопасности с учетом характера работ и условий труда.

Для уменьшения воздействия высоких температур рекомендуется:

  • по возможности переносить наиболее тяжелые работы на утренние или вечерние часы;
  • увеличивать количество перерывов для отдыха;
  • обустраивать затененные или прохладные места для отдыха работников;
  • обеспечивать постоянный доступ к качественной питьевой воде;
  • поддерживать надлежащую вентиляцию, проветривание или охлаждение помещений;
  • постепенно привлекать новых работников или работников, вернувшихся после длительного перерыва, к работе в условиях высоких температур;
  • проводить инструктажи относительно признаков перегревания и порядка действий в случае ухудшения самочувствия.

Во время перебоев с электроснабжением необходимо дополнительно оценить безопасность выполнения работ в случае прекращения работы систем вентиляции, кондиционирования или другого оборудования, обеспечивающего надлежащий микроклимат на рабочих местах.

Работникам рекомендуется пить воду регулярно небольшими порциями в течение рабочего дня, не дожидаясь появления сильной жажды.

Признаки перегревания и первая помощь

Головная боль, слабость, головокружение, тошнота, сильное потоотделение, учащенное сердцебиение и мышечные судороги могут свидетельствовать о тепловом истощении. В таком случае необходимо:

  • немедленно прекратить работу;
  • перейти в прохладное или затененное место;
  • ослабить или снять лишнюю одежду;
  • охладить тело;
  • пить воду небольшими глотками.

«Спутанность сознания, дезориентация, судороги или потеря сознания могут быть признаками теплового удара — опасного для жизни состояния.

В таком случае необходимо немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103 и начать охлаждение пострадавшего. Человеку, который находится без сознания, нельзя давать воду или другие напитки.

Своевременные перерывы, доступ к питьевой воде, надлежащая организация работы и внимательное отношение к самочувствию работников помогут предотвратить опасные последствия жары и сохранить здоровье и работоспособность людей», — добавили в Гоструда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

советы для здоровья

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Постановление 821 отменено, но у ПФУ нет механизма выплат: как теперь вернуть пенсионные долги

После признания отдельных положений постановления Кабмина № 821 противоправными и недействительными правительство ищет новую модель выполнения пенсионных судебных решений.

Внесудебные споры между провайдерами будут рассматриваться независимо от участия второй стороны: вступили в силу изменения НКЭК

НКЭК обновила порядок рассмотрения споров между поставщиками электронных коммуникационных сетей и/или услуг, введя обязательное рассмотрение спора по обращению хотя бы одного из участников.

Проверки СБУ и блокировка карт: когда ВПЛ на самом деле могут потерять пенсию

Пенсионеры по статусу ВПЛ могут получать одновременно пенсию по возрасту и помощь на проживание, однако при условии соблюдения установленного уровня дохода.

Медицинские учреждения должны иметь специалистов по всем заявленным специальностям, а ветеранов и семьи погибших военнослужащих обслуживать в первоочередном порядке

Кабмин обновил лицензионные условия для медицинской практики: новые требования к персоналу и внеочередное обслуживание ветеранов.

Суды получат право истребовать оригиналы документов во время онлайн-заседания

Онлайн-правосудие: в Раде предлагают уточнить процедуру работы с оригиналами доказательств.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]