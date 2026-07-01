Жара на рабочем месте: как предотвратить тепловой стресс

Тепловой стресс возникает тогда, когда организм не может эффективно отдавать избыточное тепло и поддерживать нормальную температуру тела.

Фото: adobestock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высокие температуры могут негативно влиять на здоровье и работоспособность работников, особенно тех, кто работает под открытым небом, в помещениях с недостаточной вентиляцией, вблизи источников тепла или выполняет тяжелую физическую работу. Об этом напомнила Государственная служба Украины по вопросам труда.

Жара на рабочем месте — это не только дискомфорт. В таких условиях человек быстрее устает, теряет концентрацию внимания, медленнее реагирует на опасность, что повышает риск ошибок, аварийных ситуаций и производственного травматизма.

«Работодателю важно своевременно учитывать риски, связанные с высокими температурами, и принимать необходимые меры для сохранения жизни и здоровья работников», — отмечают в Гоструда.

Что такое тепловой стресс?

Тепловой стресс возникает тогда, когда организм не может эффективно отдавать избыточное тепло и поддерживать нормальную температуру тела.

На риск перегревания влияют не только высокая температура воздуха, но и повышенная влажность, прямые солнечные лучи, отсутствие движения воздуха, интенсивность физической нагрузки, использование плотной специальной одежды и средств индивидуальной защиты, а также недостаточное потребление воды.

Последствиями теплового стресса могут быть обезвоживание организма, тепловые судороги, тепловое истощение, потеря сознания и тепловой удар. Кроме того, чрезмерное потоотделение, головокружение, слабость и снижение внимания повышают риск несчастных случаев во время выполнения работ.

Опасное воздействие жары возможно не только во время работы на открытом воздухе. Повышенные температуры могут представлять угрозу в производственных цехах, котельных, пекарнях, кухнях, складских помещениях и других местах, где работники подвергаются воздействию источников тепла или работают в условиях недостаточной вентиляции.

Особого внимания требуют работники, которые впервые работают в жарких условиях или вернулись к работе после длительного перерыва. Организму требуется определенное время для адаптации к высоким температурам.

Как уменьшить риски?

При организации работ в жаркий период целесообразно оценить существующие риски и определить дополнительные меры безопасности с учетом характера работ и условий труда.

Для уменьшения воздействия высоких температур рекомендуется:

по возможности переносить наиболее тяжелые работы на утренние или вечерние часы;

увеличивать количество перерывов для отдыха;

обустраивать затененные или прохладные места для отдыха работников;

обеспечивать постоянный доступ к качественной питьевой воде;

поддерживать надлежащую вентиляцию, проветривание или охлаждение помещений;

постепенно привлекать новых работников или работников, вернувшихся после длительного перерыва, к работе в условиях высоких температур;

проводить инструктажи относительно признаков перегревания и порядка действий в случае ухудшения самочувствия.

Во время перебоев с электроснабжением необходимо дополнительно оценить безопасность выполнения работ в случае прекращения работы систем вентиляции, кондиционирования или другого оборудования, обеспечивающего надлежащий микроклимат на рабочих местах.

Работникам рекомендуется пить воду регулярно небольшими порциями в течение рабочего дня, не дожидаясь появления сильной жажды.

Признаки перегревания и первая помощь

Головная боль, слабость, головокружение, тошнота, сильное потоотделение, учащенное сердцебиение и мышечные судороги могут свидетельствовать о тепловом истощении. В таком случае необходимо:

немедленно прекратить работу;

перейти в прохладное или затененное место;

ослабить или снять лишнюю одежду;

охладить тело;

пить воду небольшими глотками.

«Спутанность сознания, дезориентация, судороги или потеря сознания могут быть признаками теплового удара — опасного для жизни состояния.

В таком случае необходимо немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь по номеру 103 и начать охлаждение пострадавшего. Человеку, который находится без сознания, нельзя давать воду или другие напитки.

Своевременные перерывы, доступ к питьевой воде, надлежащая организация работы и внимательное отношение к самочувствию работников помогут предотвратить опасные последствия жары и сохранить здоровье и работоспособность людей», — добавили в Гоструда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.