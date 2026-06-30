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Нужно ли менять советское свидетельство о рождении: разъяснения

19:01, 30 июня 2026
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Повреждение, утеря или личное желание — основные основания для оформления нового документа.
Нужно ли менять советское свидетельство о рождении: разъяснения
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Вопрос о действительности документов советского образца до сих пор вызывает у граждан вопросы. В частности, это касается свидетельств о рождении, выданных ещё во времена СССР. В Киевской областной государственной администрации дали разъяснения относительно их юридического статуса и условий замены.

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Нужно ли менять свидетельство

В Киевской ОГА отметили, что свидетельство о рождении образца СССР не требует обязательной замены. Оно имеет такую же юридическую силу, как и документы, выданные уже в независимой Украине.

Замена документа требуется только в определенных случаях:

  • если свидетельство утеряно или повреждено (например, нечеткие или выцветшие записи, механические повреждения);
  • по собственному желанию владельца;
  • в других случаях, предусмотренных законодательством.

Как получить новое свидетельство

В случае необходимости повторного получения свидетельства необходимо обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) или воспользоваться порталом «Дия».

Необходимо подготовить следующие документы:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о рождении (если оно имеется, но повреждено);
  • дополнительные документы — при необходимости (например, решение суда или выписка из ЕРДР в случае похищения документа).

Также заявителю необходимо заполнить соответствующее заявление и оплатить административную услугу.

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