Нужно ли менять советское свидетельство о рождении: разъяснения
Вопрос о действительности документов советского образца до сих пор вызывает у граждан вопросы. В частности, это касается свидетельств о рождении, выданных ещё во времена СССР. В Киевской областной государственной администрации дали разъяснения относительно их юридического статуса и условий замены.
Нужно ли менять свидетельство
В Киевской ОГА отметили, что свидетельство о рождении образца СССР не требует обязательной замены. Оно имеет такую же юридическую силу, как и документы, выданные уже в независимой Украине.
Замена документа требуется только в определенных случаях:
- если свидетельство утеряно или повреждено (например, нечеткие или выцветшие записи, механические повреждения);
- по собственному желанию владельца;
- в других случаях, предусмотренных законодательством.
Как получить новое свидетельство
В случае необходимости повторного получения свидетельства необходимо обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния (ДРАЦС) или воспользоваться порталом «Дия».
Необходимо подготовить следующие документы:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о рождении (если оно имеется, но повреждено);
- дополнительные документы — при необходимости (например, решение суда или выписка из ЕРДР в случае похищения документа).
Также заявителю необходимо заполнить соответствующее заявление и оплатить административную услугу.
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