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Чи потрібно змінювати радянське свідоцтво про народження: пояснення

19:01, 30 червня 2026
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Пошкодження, втрата або особисте бажання — основні підстави для нового документа.
Чи потрібно змінювати радянське свідоцтво про народження: пояснення
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Питання чинності документів радянського зразка досі викликає у громадян запитання. Зокрема, це стосується свідоцтв про народження, виданих ще за часів СРСР. У Київській обласній державній адміністрації надали роз’яснення щодо їхнього юридичного статусу та умов заміни.

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Чи потрібно змінювати свідоцтво

У Київській ОВА зазначили, що свідоцтво про народження зразка СРСР не потребує обов’язкової заміни. Воно має таку ж юридичну силу, як і документи, видані вже в незалежній Україні.

Заміна документа потрібна лише у визначених випадках:

  • якщо свідоцтво втрачено або пошкоджено (наприклад, нечіткі або вицвілі записи, механічні пошкодження);
  • за власним бажанням власника;
  • в інших випадках, передбачених законодавством.

Як отримати нове свідоцтво

У разі необхідності повторного отримання свідоцтва потрібно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) або скористатися порталом «Дія».

Необхідно підготувати такі документи:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • свідоцтво про народження (якщо воно є, але пошкоджене);
  • додаткові документи — за потреби (наприклад, рішення суду або витяг з ЄРДР у разі викрадення документа).

Також заявнику потрібно заповнити відповідну заяву та оплатити адміністративну послугу.

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