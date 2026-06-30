Чи потрібно змінювати радянське свідоцтво про народження: пояснення

Пошкодження, втрата або особисте бажання — основні підстави для нового документа.

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Питання чинності документів радянського зразка досі викликає у громадян запитання. Зокрема, це стосується свідоцтв про народження, виданих ще за часів СРСР. У Київській обласній державній адміністрації надали роз’яснення щодо їхнього юридичного статусу та умов заміни.

Чи потрібно змінювати свідоцтво

У Київській ОВА зазначили, що свідоцтво про народження зразка СРСР не потребує обов’язкової заміни. Воно має таку ж юридичну силу, як і документи, видані вже в незалежній Україні.

Заміна документа потрібна лише у визначених випадках:

якщо свідоцтво втрачено або пошкоджено (наприклад, нечіткі або вицвілі записи, механічні пошкодження);

за власним бажанням власника;

в інших випадках, передбачених законодавством.

Як отримати нове свідоцтво

У разі необхідності повторного отримання свідоцтва потрібно звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) або скористатися порталом «Дія».

Необхідно підготувати такі документи:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

свідоцтво про народження (якщо воно є, але пошкоджене);

додаткові документи — за потреби (наприклад, рішення суду або витяг з ЄРДР у разі викрадення документа).

Також заявнику потрібно заповнити відповідну заяву та оплатити адміністративну послугу.

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