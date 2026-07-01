Спека на робочому місці: як запобігти тепловому стресу

Тепловий стрес виникає тоді, коли організм не може ефективно віддавати надлишкове тепло та підтримувати нормальну температуру тіла.

Фото: adobestock

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Високі температури можуть негативно впливати на здоров’я та працездатність працівників, особливо тих, хто працює просто неба, у приміщеннях із недостатньою вентиляцією, поблизу джерел тепла або виконує важку фізичну роботу. Про це нагадала Державна служба України з питань праці.

Спека на робочому місці — це не лише дискомфорт. У таких умовах людина швидше втомлюється, втрачає концентрацію уваги, повільніше реагує на небезпеку, що підвищує ризик помилок, аварійних ситуацій та виробничого травматизму.

«Роботодавцю важливо своєчасно враховувати ризики, пов’язані з високими температурами, та вживати необхідних заходів для збереження життя і здоров’я працівників», - зазначають у Держпраці.

Що таке тепловий стрес?

Тепловий стрес виникає тоді, коли організм не може ефективно віддавати надлишкове тепло та підтримувати нормальну температуру тіла.

На ризик перегрівання впливають не лише висока температура повітря, а й підвищена вологість, пряме сонячне проміння, відсутність руху повітря, інтенсивність фізичного навантаження, використання щільного спеціального одягу та засобів індивідуального захисту, а також недостатнє споживання води.

Наслідками теплового стресу можуть бути зневоднення організму, теплові судоми, теплове виснаження, втрата свідомості та тепловий удар. Крім того, надмірне потовиділення, запаморочення, слабкість і зниження уваги підвищують ризик нещасних випадків під час виконання робіт.

Небезпечний вплив спеки можливий не лише під час роботи на відкритому повітрі. Підвищені температури можуть становити загрозу у виробничих цехах, котельнях, пекарнях, кухнях, складських приміщеннях та інших місцях, де працівники зазнають впливу джерел тепла або працюють в умовах недостатньої вентиляції.

Особливої уваги потребують працівники, які вперше працюють у спекотних умовах або повернулися до роботи після тривалої перерви. Організму потрібен певний час для адаптації до високих температур.

Як зменшити ризики?

Під час організації робіт у спекотний період доцільно оцінити наявні ризики та визначити додаткові заходи безпеки з урахуванням характеру робіт і умов праці.

Для зменшення впливу високих температур рекомендується:

за можливості переносити найбільш важкі роботи на ранкові або вечірні години;

збільшувати кількість перерв для відпочинку;

облаштовувати затінені або прохолодні місця для відпочинку працівників;

забезпечувати постійний доступ до якісної питної води;

підтримувати належну вентиляцію, провітрювання або охолодження приміщень;

поступово залучати нових працівників або працівників, які повернулися після тривалої перерви, до роботи в умовах високих температур;

проводити інструктажі щодо ознак перегрівання та порядку дій у разі погіршення самопочуття.

Під час перебоїв з електропостачанням необхідно додатково оцінити безпечність виконання робіт у разі припинення роботи систем вентиляції, кондиціонування або іншого обладнання, що забезпечує належний мікроклімат на робочих місцях.

Працівникам рекомендується пити воду регулярно невеликими порціями протягом робочого дня, не чекаючи появи сильної спраги.

Ознаки перегрівання та перша допомога

Головний біль, слабкість, запаморочення, нудота, сильне потовиділення, прискорене серцебиття та м’язові судоми можуть свідчити про теплове виснаження. У такому випадку необхідно:

негайно припинити роботу;

перейти у прохолодне або затінене місце;

послабити або зняти зайвий одяг;

охолодити тіло;

пити воду невеликими ковтками.

«Сплутаність свідомості, дезорієнтація, судоми або втрата свідомості можуть бути ознаками теплового удару — небезпечного для життя стану.

У такому разі необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу за номером 103 та розпочати охолодження постраждалого. Людині, яка перебуває без свідомості, не можна давати воду або інші напої.

Своєчасні перерви, доступ до питної води, належна організація роботи та уважне ставлення до самопочуття працівників допоможуть запобігти небезпечним наслідкам спеки та зберегти здоров’я і працездатність людей», - додали у Дежпраці.

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