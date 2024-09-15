Практика судів
  1. У світі
  2. / В Україні

Можливе припинення допомоги США Україні — сигнал для Європи діяти самостійно, – глава МЗС Польщі

08:48, 15 вересня 2024
Збільшення підтримки України не повинно бути фінансовою проблемою для Європи, – Радослав Сікорський.
Можливе припинення допомоги США Україні — сигнал для Європи діяти самостійно, – глава МЗС Польщі
Фото з відкритих джерел
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що можливе припинення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів стане «моментом істини» для Європи. Про це він сказав під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє «Європейська правда».

Сікорський наголосив на важливості західної підтримки України у війні проти російської агресії, зазначивши: «Ми виявилися не такими дегенератами, як сподівався путін». Однак міністр вважає, що можливе зниження допомоги з боку США має стати важливим сигналом для Європи.

«Але і в такому випадку не все втрачено, адже обсяг допомоги України складає лише 1% ВВП Європи», – зазначив Сікорський, додавши, що проблема полягає не в ресурсах, а в неоднаковому сприйнятті безпеки країнами ЄС.

Він підкреслив, що європейські країни витрачають набагато більше на соціальні програми, тому збільшення підтримки України не повинно бути фінансовою проблемою для Європи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Конкурс в апеляційні суди: тестування у вересні-жовтні, співбесіди у 2025 році – вони триватимуть 9 місяців

У ВККС розповіли, як буде відбуватися конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів.

Суддя нецензурно висловився на адресу обвинуваченого – відкрита дисциплінарна справа

Емоційна промова судді стала реакцією на відмову обвинуваченого визнати свою провину.

Заступника голови ВККС звинуватили у цькуванні співробітника Секретаріату Комісії — у справі вирішила розібратися Вища рада правосуддя

Начальник Юридичного управління ВККС звинуватила Олексія Омельяна у психологічному насиллі та наданні незаконних вказівок, але він все спростовує.

Новий добір на посади суддів судів першої інстанції буде тривати 4 роки – ВККС

Конкурси на посади суддів стають дедалі тривалішими, але по-іншому не виходить – не виключено, що добір на посади суддів завершуватиме інший склад ВККС.

8 тисяч з 20 тисяч справ громадян з ліквідованого ОАСК розподілять на Донецький та Луганський окружні адмінсуди

Основну кількість справ громадян проти державних органів, які лишилися від Окружного адмінсуду Києва, передадуть на розгляд Донецькому, Луганському та Дніпропетровському окружним адмінсудам.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Жуков
    Сергій Жуков
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Наталуха
    Дмитро Наталуха
    голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку
  • Сергій Колієв
    Сергій Колієв
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області