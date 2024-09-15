Можливе припинення допомоги США Україні — сигнал для Європи діяти самостійно, – глава МЗС Польщі

Збільшення підтримки України не повинно бути фінансовою проблемою для Європи, – Радослав Сікорський.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що можливе припинення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів стане «моментом істини» для Європи. Про це він сказав під час щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), повідомляє «Європейська правда».

Сікорський наголосив на важливості західної підтримки України у війні проти російської агресії, зазначивши: «Ми виявилися не такими дегенератами, як сподівався путін». Однак міністр вважає, що можливе зниження допомоги з боку США має стати важливим сигналом для Європи.

«Але і в такому випадку не все втрачено, адже обсяг допомоги України складає лише 1% ВВП Європи», – зазначив Сікорський, додавши, що проблема полягає не в ресурсах, а в неоднаковому сприйнятті безпеки країнами ЄС.

Він підкреслив, що європейські країни витрачають набагато більше на соціальні програми, тому збільшення підтримки України не повинно бути фінансовою проблемою для Європи.

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