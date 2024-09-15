Володимир Зеленський особисто представить план перемоги Джо Байдену та кандидатам у президенти США

Президент України обговорив військову допомогу з двопартійною делегацією Конгресу США.

Джерело фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, під час якої обговорив важливі питання військової допомоги та майбутньої підтримки України. У зустрічі взяли участь члени Палати представників Джим Коста, Джиммі Панетта, Салюд Карбахаль (Демократична партія), Дон Бейкон (Республіканська партія), колишній сенатор Роб Портман та кандидат у конгресмени Трой Даунінг. Про це повідомляє Офіс Президента.

Президент подякував американським колегам за двопартійну підтримку та ухвалення важливого законопроєкту щодо надання допомоги Україні.

«Хочу подякувати Президенту та Конгресу США за двопартійну підтримку від самого початку цієї війни. Дякуємо за ухвалення дуже важливого законопроєкту в Конгресі. Сподіваюся, що все це надійде якомога швидше до України та посилить нашу армію. І вдячні всім американцям за підтримку нашої країни», – сказав він.

Зеленський також повідомив, що найближчим часом має намір особисто презентувати план перемоги України Президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти від Республіканської та Демократичної партій.

«Найближчим часом планую особисто презентувати план перемоги України Джо Байдену та кандидатам у президенти від Республіканської та Демократичної партій, — сказав Президент під час зустрічі.

Обговорення з американськими конгресменами стосувалося ключових напрямів допомоги, зокрема постачання додаткових систем ППО та далекобійної зброї для українських Сил оборони.

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