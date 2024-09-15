Владимир Зеленский лично представит план победы Джо Байдену и кандидатам в президенты США

Президент Украины обсудил военную помощь с двухпартийной делегацией Конгресса США.

Источник фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Конгресса США, во время которой обсудил важные вопросы военной помощи и будущей поддержки Украины. Во встрече приняли участие члены Палаты представителей Джим Коста, Джимми Панетта, Салюд Карбахаль (Демократическая партия), Дон Бейкон (Республиканская партия), бывший сенатор Роб Портман и кандидат в конгрессмены Трой Даунинг. Об этом сообщает Офис Президента.

Президент поблагодарил американских коллег за двухпартийную поддержку и принятие важного законопроекта о предоставлении помощи Украине.

«Хочу поблагодарить Президента и Конгресс США за двухпартийную поддержку с самого начала этой войны. Спасибо за принятие очень важного законопроекта в Конгрессе. Надеюсь, что все это поступит как можно скорее в Украину и усилит нашу армию. И благодарны всем американцам за поддержку нашей страны», - сказал он.

Зеленский также сообщил, что в ближайшее время намерен лично представить план победы Украины Президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты от Республиканской и Демократической партий.

«В ближайшее время планирую лично представить план победы Украины Джо Байдену и кандидатам в президенты от Республиканской и Демократической партий, - сказал Президент во время встречи.

Обсуждение с американскими конгрессменами касалось ключевых направлений помощи, в частности поставки дополнительных систем ПВО и дальнобойного оружия для украинских Сил обороны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.