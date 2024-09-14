Держим позиции, как бы это ни было трудно, – Зеленский о ситуации в Донецкой области

Донецк под контролем, Курская операция в активной фазе.

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о ситуации на фронте, в частности, в Донецкой области и ситуации вокруг Курской операции.

В своем вечернем видеообращении Зеленский сообщил, что Сырский подробно описал текущую ситуацию на ключевых направлениях Донецкой области, где украинские силы продолжают удерживать позиции, несмотря на тяжелые условия.

«Я только что говорил с главкомом Сырским. Доклад по фронту: Донецкая область, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно. Также доложил по Курской области - относительно наших действий и реакции врага», - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что основной целью является защита фундаментальных интересов Украины и приближение мира. «Давим на россию и делаем все, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли в Украину», - добавил он.

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