Сербия вводит обязательную срочную военную службу

Сербия вводит 75-дневную срочную военную службу.

Источник фото: mod.gov.rs

Президент Сербии Александар Вучич сообщил о введении срочной военной службы продолжительностью 75 дней. Об этом сообщает телеканал N1.

Вучич объявил о подписании соответствующего приказа во время церемонии награждения самых молодых офицеров сербских вооруженных сил в Белграде 14 сентября. Он подчеркнул важность сильной армии для страны, отметив, что это необходимо не для агрессии, а для сдерживания угроз.

«Я хочу верить, что правительство Сербии примет это решение». Хочу верить, что вы все понимаете, насколько нам нужна сильная армия, сколько нам еще придется закупать оружия, производить, создавать. Потому что мы не хотим на кого-то нападать. И мы этого не сделаем. Но наше желание заключается в том, чтобы сдержать всех тех, кто угрожает нам каждый день», - отметил Вучич.

После объявления президента правительство Сербии приказало Министерству обороны начать процедуру возвращения обязательной военной службы. Изменения в законодательство должны быть приняты до конца следующей недели.

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