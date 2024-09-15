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«Киевстар» оштрафовали на 590 тысяч гривен за незаконное использование частей гостиницы «Украина»

08:30, 15 сентября 2024
Хозяйственный суд Киева взыскал с «Киевстар» 590 тысяч гривен за незаконное пользование помещением гостиницы «Украина».
«Киевстар» оштрафовали на 590 тысяч гривен за незаконное использование частей гостиницы «Украина»
Фото из открытых источников
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Хозяйственный суд города Киева принял решение в пользу прокуратуры, взыскав с ЧАО «Киевстар» 590 тысяч гривен неустойки за незаконное пользование частями помещения и крыши киевской гостиницы «Украина».

Как отмечается в решении суда от 6 сентября 2024 года по делу № 910/3224/24, ЧАО «Киевстар» использовало часть помещения на техническом этаже (7 кв.м) и часть крыши (3 кв.м) для размещения базовой станции. Это помещение площадью 10 кв.м было передано в аренду региональным отделением Фонда государственного имущества Украины в 2012 году.

Соглашение с компанией было заключено на три года с возможностью продления. Однако, согласно новым законодательным изменениям в 2020 году, подача заявления о продлении аренды должна была быть осуществлена не позднее чем за три месяца до окончания договора. Однако «Киевстар» подала такое заявление с нарушением срока, в результате чего соглашение закончилось 30 августа 2021 года.

Компания должна была вернуть арендованное имущество в течение трех рабочих дней, но сделала это только 8 февраля 2024 года. Прокуратура подала иск в суд для взыскания неустойки за нарушение условий договора.

«Киевстар» пытался оспорить иск, ссылаясь на военное положение и необходимость поддержания стабильности сети. Суд отклонил этот аргумент, отметив, что компания должна была вернуть имущество еще до начала полномасштабного вторжения.

В результате решения суда, ЧАО «Киевстар» обязано выплатить 590 тысяч гривен неустойки в пользу государственного бюджета Украины.

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