Германия не позволит Украине использовать немецкое оружие для ударов по россии, – Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не предоставит разрешение Украине использовать немецкое оружие для атак на территории россии.
Как сообщает Tagesschau, Шольц сделал это заявление во время встречи с гражданами в городе Пренцлау. Он подчеркнул, что будет придерживаться этой позиции, даже если другие страны решат иначе.
«Я не буду этого делать (давать разрешение - ред.), потому что считаю, что это проблема», - подчеркнул Шольц, объясняя свою позицию.
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