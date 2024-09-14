Германия не позволит Украине использовать немецкое оружие для ударов по россии, – Олаф Шольц

Канцлер Германии заявил, что не позволит Украине использовать немецкое оружие для атак россии, даже если другие партнеры это позволят.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин не предоставит разрешение Украине использовать немецкое оружие для атак на территории россии.

Как сообщает Tagesschau, Шольц сделал это заявление во время встречи с гражданами в городе Пренцлау. Он подчеркнул, что будет придерживаться этой позиции, даже если другие страны решат иначе.

«Я не буду этого делать (давать разрешение - ред.), потому что считаю, что это проблема», - подчеркнул Шольц, объясняя свою позицию.

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