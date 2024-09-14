Німеччина не дозволить Україні використовувати німецьку зброю для ударів по росії, – Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не надасть дозвіл Україні використовувати німецьку зброю для атак на території росії.
Як повідомляє Tagesschau, Шольц зробив цю заяву під час зустрічі з громадянами в місті Пренцлау. Він наголосив, що дотримуватиметься цієї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше.
«Я не буду цього робити (давати дозвіл – ред.), бо вважаю, що це проблема», — підкреслив Шольц, пояснюючи свою позицію.
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