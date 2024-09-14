Німеччина не дозволить Україні використовувати німецьку зброю для ударів по росії, – Олаф Шольц

Канцлер Німеччини заявив, що не дозволить Україні використовувати німецьку зброю для атак росії, навіть якщо інші партнери це дозволять.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Берлін не надасть дозвіл Україні використовувати німецьку зброю для атак на території росії.

Як повідомляє Tagesschau, Шольц зробив цю заяву під час зустрічі з громадянами в місті Пренцлау. Він наголосив, що дотримуватиметься цієї позиції, навіть якщо інші країни вирішать інакше.

«Я не буду цього робити (давати дозвіл – ред.), бо вважаю, що це проблема», — підкреслив Шольц, пояснюючи свою позицію.

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