Експрем'єр Франції Габріель Атталь відвідав Київ пообіцяв підтримку України

Габріель Атталь про підтримку України: «Майбутнє України – у Європі».

Джерело фото: Х / Gabriel Attal

Депутат Національної асамблеї Франції Габріель Атталь, який нещодавно залишив пост прем'єра, відвідав Київ і підтвердив свою підтримку України.

Атталь взяв участь у форумі «Ялтинська європейська стратегія» і висловив свою підтримку Україні в умовах російської агресії.

У дописі в соцмережі Х Атталь підкреслив, що Франція не тільки допомагає Україні, але й захищає модель суспільства, засновану на принципах свободи і демократії.

«У парламенті я буду боротися за те, щоби Франція продовжила надавати військову та фінансову допомогу, необхідну Україні для спротиву та відбудови. Майбутнє України – у Європі. Слава Україні!» – написав Атталь у своєму акаунті в X (колишньому Twitter).

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