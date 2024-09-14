Экс-премьер Франции Габриэль Атталь посетил Киев пообещал поддержку Украины

Габриэль Атталь о поддержке Украины: «Будущее Украины – в Европе».

Источник фото: Х / Gabriel Attal

Депутат Национальной ассамблеи Франции Габриэль Атталь, который недавно оставил пост премьера, посетил Киев и подтвердил свою поддержку Украины.

Атталь принял участие в форуме «Ялтинская европейская стратегия» и выразил свою поддержку Украине в условиях российской агрессии.

В заметке в соцсети Х Атталь подчеркнул, что Франция не только помогает Украине, но и защищает модель общества, основанную на принципах свободы и демократии.

«В парламенте я буду бороться за то, чтобы Франция продолжила оказывать военную и финансовую помощь, необходимую Украине для сопротивления и восстановления. Будущее Украины - в Европе. Слава Украине!» - написал Атталь в своем аккаунте в X (бывшем Twitter).

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