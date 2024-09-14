На портале Дія.Освіта появился новый симулятор для проверки навыков противоминной безопасности

«Противоминная безопасность» на Дія.Освіта – новый симулятор для проверки навыков безопасности в реальных ситуациях.

Министерство реинтеграции сообщает, что на портале Дія.Освіта запущен новый симулятор «Противоминная безопасность», разработанный в сотрудничестве с ГСЧС.

Этот инструмент позволяет пользователям проверить свои навыки в противоминной безопасности через интерактивный формат. Симулятор имитирует реальные ситуации, где пользователи сначала просматривают видео, а затем отвечают на вопросы.

Например, в первой части симулятора показана семья, которая после деоккупации своего города возвращается домой и обнаруживает взрывоопасный предмет у ворот. Пользователям предлагается выбрать правильное действие из четырех предложенных вариантов, с объяснениями от экспертов.

Симулятор поделен на три части: «Деоккупированные территории», „Прифронтовые города“ и „Вся Украина“. Это позволяет украинцам проверить свои знания о безопасности на опасных территориях и правильные действия при обнаружении подозрительных предметов.

Симулятор является частью информационной кампании о минной безопасности «Замечай изменения», которая стартовала в июне этого года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.