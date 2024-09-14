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Новая модель ИИ от OpenAI может быть использована для разработки биологического оружия

21:04, 14 сентября 2024
OpenAI представила новые модели искусственного интеллекта, но эксперты предупреждают о потенциальном риске.
Новая модель ИИ от OpenAI может быть использована для разработки биологического оружия
Источник фото: mezha.media
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Компания OpenAI презентовала новую модель искусственного интеллекта под названием o1, которая, по данным Financial Times, может быть использована злоумышленниками для разработки биологического оружия.

12 сентября OpenAI продемонстрировала возможности модели o1, в частности ее способности к рассуждению, решению сложных математических задач и ответу на научные вопросы. Однако в системной карточке компании указано, что модель несет «средний уровень риска» в контексте химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, что является самым высоким уровнем риска, который OpenAI когда-либо признавала для своих моделей.

Технический директор OpenAI Мира Мурати отметила, что, несмотря на повышенный уровень риска, новая модель o1 демонстрирует значительные улучшения в показателях безопасности по сравнению с предыдущими версиями ИИ.

Модель будет доступна для платных подписчиков ChatGPT и программистов через API.

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