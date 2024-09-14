Новая модель ИИ от OpenAI может быть использована для разработки биологического оружия

Компания OpenAI презентовала новую модель искусственного интеллекта под названием o1, которая, по данным Financial Times, может быть использована злоумышленниками для разработки биологического оружия.
12 сентября OpenAI продемонстрировала возможности модели o1, в частности ее способности к рассуждению, решению сложных математических задач и ответу на научные вопросы. Однако в системной карточке компании указано, что модель несет «средний уровень риска» в контексте химического, биологического, радиологического и ядерного оружия, что является самым высоким уровнем риска, который OpenAI когда-либо признавала для своих моделей.
Технический директор OpenAI Мира Мурати отметила, что, несмотря на повышенный уровень риска, новая модель o1 демонстрирует значительные улучшения в показателях безопасности по сравнению с предыдущими версиями ИИ.
Модель будет доступна для платных подписчиков ChatGPT и программистов через API.
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