Нова модель ШІ від OpenAI може бути використана для розробки біологічної зброї

OpenAI представила нові моделі штучного інтелекту, але експерти попереджають про потенційний ризик.

Джерело фото: mezha.media

Компанія OpenAI презентувала нову модель штучного інтелекту під назвою o1, яка, за даними Financial Times, може бути використана зловмисниками для розробки біологічної зброї.

12 вересня OpenAI продемонструвала можливості моделі o1, зокрема її здібності до міркування, розв'язання складних математичних задач і відповіді на наукові питання. Однак у системній картці компанії зазначено, що модель несе «середній рівень ризику» в контексті хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї, що є найвищим рівнем ризику, який OpenAI коли-небудь визнавала для своїх моделей.

Технічний директор OpenAI Міра Мураті зазначила, що, попри підвищений рівень ризику, нова модель o1 демонструє значні поліпшення в показниках безпеки порівняно з попередніми версіями ШІ.

Модель буде доступна для платних передплатників ChatGPT і програмістів через API.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.