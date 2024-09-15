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Чоловік пів року планував втечу за кордон, але перед фіналом випив для хоробрості та заснув

07:54, 15 вересня 2024
Чоловіка затримали в автобусі на кордоні.
Чоловік пів року планував втечу за кордон, але перед фіналом випив для хоробрості та заснув
Джерело фото: ДПСУ
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На кордоні зі Словаччиною затримали чоловіка, який протягом пів року ретельно планував втечу з України, проте його спроба завершилася несподіваним провалом. Про це повідомили в ДПСУ.

Порушник мав на меті нелегально перетнути кордон через Словаччину і дістатися Польщі, де проживає його батько. Оскільки законних підстав для виїзду він не мав, чоловік розробив детальний план маршруту. Згідно з цим планом, він повинен був дістатися Буковеля, потім автобусом доїхати до Ужгорода, зійти перед пунктом пропуску і поза ним перейти на територію Словаччини.

Однак, під час поїздки чоловік вирішив «підкріпити хоробрість» алкоголем і заснув прямо в автобусі. Розбудили його прикордонники на паспортному контролі, де його затримали.

План втечі, який готувався пів року, завершився невдало через «епічну» помилку порушника.

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