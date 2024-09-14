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Посольство України в Бельгії зібрало понад 750 тисяч гривень для відновлення зруйнованих шкіл

20:45, 14 вересня 2024
Посольство України в Бельгії провело благодійний захід для відновлення українських шкіл, знищених росією.
Посольство України в Бельгії зібрало понад 750 тисяч гривень для відновлення зруйнованих шкіл
Джерело фото: МЗС
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Посольство України в Бельгії організувало благодійний захід для збору коштів на відновлення українських шкіл, знищених російськими ракетами, а також облаштування укриттів у них. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Захід відбувся у співпраці з фандрейзинговою платформою UNITED24, за результатами якого було зібрано понад 750 тисяч гривень. Під час заходу гостям представили VR-проєкт «Living The War», який дозволив побачити реальні кадри наслідків російської агресії у форматі 360 градусів.

Крім того, було презентовано мистецький проєкт «Кам'яні вишиванки Нової Каховки на текстилі» художниці Тетяни Болгарової. Його мета – привернути увагу міжнародної аудиторії до необхідності збереження культурної спадщини України, що опинилася під загрозою через війну.

«Щиро дякуємо за підтримку та солідарність з Україною, а також усім, хто донатив та долучився до допомоги українським школярам повернутися до навчання в шкільних закладах», – зазначили в посольстві.

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