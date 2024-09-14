Українка Вікторія Ус виборола «бронзу» на етапі Кубка світу з веслувального слалому

Веслувальниця Вікторія Ус здобула восьму медаль на етапах Кубка світу, завоювавши бронзу в Італії.

Джерело фото: Міністерство молоді та спорту України

Вікторія Ус стала бронзовою призеркою етапу Кубка світу з веслувального слалому, який відбувся в італійському місті Івреа. Про це повідомило Міністерство молоді та спорту України.

У фінальному заїзді з каное-слалому українська спортсменка посіла третє місце з результатом 108.15 секунди. Перемогу здобула представниця Чехії Габріела Саткова, яка показала час 100.89 секунди, а «срібло» виборола британка Кімберлі Вудс із результатом 106.24 секунди.

Ця медаль стала вже восьмою нагородою для 31-річної Вікторії Ус на етапах Кубка світу, що підтверджує її стабільну форму та високий рівень майстерності у веслувальному слаломі.

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