Украинка Виктория Ус завоевала «бронзу» на этапе Кубка мира по гребному слалому

Гребчица Виктория Ус завоевала восьмую медаль на этапах Кубка мира, завоевав бронзу в Италии.

Источник фото: Министерство молодежи и спорта Украины

Виктория Ус стала бронзовым призером этапа Кубка мира по гребному слалому, который состоялся в итальянском городе Ивреа. Об этом сообщило Министерство молодежи и спорта Украины.

В финальном заезде по каноэ-слалому украинская спортсменка заняла третье место с результатом 108.15 секунды. Победу одержала представительница Чехии Габриэла Саткова, которая показала время 100.89 секунды, а «серебро» завоевала британка Кимберли Вудс с результатом 106.24 секунды.

Эта медаль стала уже восьмой наградой для 31-летней Виктории Ус на этапах Кубка мира, что подтверждает ее стабильную форму и высокий уровень мастерства в гребном слаломе.

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