Музыкант The Kiffness записал сатирический трек на заявления Трампа об «иммигрантах, которые едят домашних животных»

Южноафриканский The Kiffness решил ответить на дебаты Трампа сатирической песней, которая быстро стала популярной.

Южноафриканский музыкант Дэвид Скотт, более известный как The Kiffness, выпустил песню-пародию, высмеивающую скандальные заявления бывшего президента США Дональда Трампа. Композиция под названием «Eating the Cats» была создана на основе вирусной аудиозаписи, в которой Трамп заявлял, что нелегальные иммигранты якобы едят домашних животных в штате Огайо, пишет India Today.

Заявление прозвучало во время президентских дебатов между Трампом и вице-президентом Камалой Харрис, когда обсуждалась тема иммиграции. Тогда Трамп утверждал, что в городе Спрингфилд нелегальные иммигранты якобы едят кошек и собак. В то же время модераторы быстро опровергли его слова, отметив, что никаких доказательств этого нет.

Весь доход от стриминга музыкант пообещал передать местной организации по предотвращению жестокого обращения с животными, поддерживая важную социальную миссию.

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