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Музикант The Kiffness записав сатиричний трек на заяви Трампа про «іммігрантів, які їдять домашніх тварин»

19:03, 14 вересня 2024
Південноафриканський The Kiffness вирішив відповісти на дебати Трампа сатиричною піснею, що швидко стала популярною.
Музикант The Kiffness записав сатиричний трек на заяви Трампа про «іммігрантів, які їдять домашніх тварин»
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Південноафриканський музикант Девід Скотт, більш відомий як The Kiffness, випустив пісню-пародію, яка висміює скандальні заяви колишнього президента США Дональда Трампа. Композиція під назвою «Eating the Cats» була створена на основі вірусного аудіозапису, в якому Трамп заявляв, що нелегальні іммігранти нібито їдять домашніх тварин у штаті Огайо, пише India Today.

Заява прозвучала під час президентських дебатів між Трампом та віцепрезиденткою Камалою Гарріс, коли обговорювалась тема імміграції. Тоді Трамп стверджував, що у місті Спрінгфілд нелегальні іммігранти нібито їдять котів і собак. Водночас модератори швидко спростували його слова, зазначивши, що жодних доказів цього немає.

Весь дохід від стримінгу музикант пообіцяв передати місцевій організації із запобігання жорстокому поводженню з тваринами, підтримуючи важливу соціальну місію.

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