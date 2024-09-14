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Чорне море відроджує фауну Тузлівських лиманів – повернулися фламінго

19:57, 14 вересня 2024
Екосистема Тузлівських лиманів відроджується, але браконьєрство залишається проблемою.
Чорне море відроджує фауну Тузлівських лиманів – повернулися фламінго
Джерело фото: usionline
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Протока між Чорним морем та Тузлівськими лиманами, що утворилася наприкінці 2023 року, спричинила помітні позитивні екологічні зміни в Національному природному парку "Тузлівські лимани". Водно-болотні птахи й морські риби масово повертаються, однак проблема браконьєрства залишається актуальною. Про це повідомив еколог Іван Русєв.

Завдяки новій протоці, яка забезпечила активний водообмін із Чорним морем, у парку відбувається справжнє відродження екосистеми. Цього літа на Тузлівських лиманах зафіксовано рекордну кількість водно-болотних птахів — понад 100 тисяч особин, серед яких більш ніж 1,5 тисячі фламінго. Крім того, значна кількість морської риби використовує лимани для нересту та нагулу жиру.

Русєв відзначив, що цього року браконьєрам не вдалося перекрити водообмін між морем і лиманами, оскільки доступ до піщаного пересипу був закритий військовими. Раніше зловмисники перекривали протоки, щоб масово виловлювати рибу, що мігрує восени на зимівлю в море.

Попри це, незаконний вилов риби залишається проблемою. Браконьєри діють переважно вночі, іноді за підтримки окремих представників прикордонних або військових структур. Водночас водна поліція активно патрулює територію, щоб запобігти порушенням і зберегти природний баланс на Тузлівських лиманах.

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