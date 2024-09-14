Верховний суд Бразилії розблокував активи компаній Ілона Маска

Рахунки Starlink і X розблоковані, але соцмережа залишається заблокованою.

Джерело фото: babel

Верховний суддя Бразилії зняв блокування банківських рахунків компаній Starlink та X, що належать американському мільярдеру Ілону Маску. Як повідомляє Axios, на рахунках компаній було заморожено понад 3 мільйони доларів штрафів.

Це останній розвиток у тривалому конфлікті між Маском і бразильським суддею Олександром де Мораесом. Раніше Маск звинуватив Мораеса в «диктаторських» діях через призупинення роботи соцмережі X (колишній Twitter) у Бразилії, найбільш густонаселеній країні Латинської Америки.

Хоча рахунки вже розблоковані, суддя Мораес не скасував рішення про блокування доступу до соцмережі X. Причиною цього є те, що компанія досі не призначила свого юридичного представника в Бразилії.

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