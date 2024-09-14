Верховный суд Бразилии разблокировал активы компаний Илона Маска

Счета Starlink и X разблокированы, но соцсеть остается заблокированной.

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Верховный судья Бразилии снял блокировку банковских счетов компаний Starlink и X, принадлежащих американскому миллиардеру Илону Маску. Как сообщает Axios, на счетах компаний было заморожено более 3 миллионов долларов штрафов.

Это последнее развитие в длительном конфликте между Маском и бразильским судьей Александром де Мораесом. Ранее Маск обвинил Мораеса в «диктаторских» действиях из-за приостановки работы соцсети X (бывший Twitter) в Бразилии, самой густонаселенной стране Латинской Америки.

Хотя счета уже разблокированы, судья Мораес не отменил решение о блокировании доступа к соцсети X. Причиной этого является то, что компания до сих пор не назначила своего юридического представителя в Бразилии.

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